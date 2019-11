Kingdom Hearts 3 ReMind: due nuovi livelli di difficoltà e Modalità Presentazione confermate

Non molte ore fa, Square Enix ha tenuto un concerto orchestrale dedicato a Kingdom Hearts a Osaka, Giappone. Come è ormai tradizione per la società, dopo il concerto sono state date nuove informazioni su quanto è in sviluppo: in questo caso, si è parlato di ReMind, il DLC di Kingdom Hearts 3.

Le informazioni arrivano dall’utente Twitter Melanie che ha avuto modo di partecipare al concerto. Ecco le sue esatte parole, in traduzione: “La modalità Foto ti permette di mettere in posa i protagonisti del gioco (persino i nemici, secondo quanto mostrato da un’esilarante foto). Si possono inserire effetti liberamente, ad esempio c’è un pancake gigante, scintille, un Nessuno e anche dei Dream Eater.”

“C’è poi una modalità Presentazione che permette di prendere le foto modificate, aggiungere musica di sottofondo, effetti di transizione, di zoom e creare una galleria a scorrimento. Alcuni esempi erano veramente divertenti e hanno messo in mostra tante possibilità”.

L’utente ha poi parlato dei livelli di difficoltà: “Fast Pass Mode e Black Code permettono di cambiare i livelli di difficoltà. C’erano troppe potenziali impostazioni [per coglierle tutte], le hanno mostrate troppo rapidamente, ma la Fast Pass Mode ti permette in pratica di eliminare i nemici in un colpo e ti dà accesso ad almeno 7 mosse speciali, tra attrazioni e magie potenziate, sopra il menù di comando.”

“La modalità Black Mode ti permette di modificare la difficoltà in più modi, ad esempio scegliendo quanta salute ha a disposizione Sora. Hanno fatto un esempio con una battaglia contro Marshmallow [ndr, il golem di ghiaccio creato da Elsa per proteggere il palazzo]. La persona che stava giocando doveva obbligatoriamente parare ogni colpo perché non avevo alcun modo per curarsi (ha usato una moneta Kupo, però).”

Inoltre, pare che Tetsuya Nomura, ovvero il creatore della saga e director del terzo capitolo, non ha potuto condividere la data di uscita perché altrimenti i suoi superiori si sarebbero arrabbiati con lui. Questo tipo di commenti sono tipici per i creatori giapponesi, ma possiamo desumere che una data sia in qualche modo già stata definita: a questo punto manca solo l’annuncio che, secondo quanto arrivato, potrebbe arrivare il prossimo mese insieme a un nuovo trailer. Kingdom Hearts 3 è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.