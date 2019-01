Kingdom Hearts III: Nomura ha preteso i mondi Pixar

Kingdom Hearts è la saga Square Enix che unisce il mondo di Final Fantasy con tutto l’immaginario Disney. Di gioco in gioco sono stati molti i film d’animazione trasformati in videogame: pensiamo a Hercules, Alice nel Paese delle Meraviglie, Tarzan, la Sirenetta; potremmo fare un lungo elenco. A tutti questi, grazie al terzo capitolo, si aggiungeranno anche alcune creazioni Pixar come Toy Story e Monster & Co.

Non si tratta di una novità di scarsa importanza: pare infatti che Tetsuya Nomura abbia preteso di aver la possibilità di lavorare su tali IP, specialmente per quanto riguarda l’universo di Woody e Buzz. Lo scopriamo tramite il numero di febbraio 2019 di EDGE. Nomura ha detto, in traduzione:

“Dopo quello che abbiamo fatto con Kingdom Hearts II e aver iniziato a pensare al terzo, abbiamo parlato con Disney. Ricordo di aver detto: ‘Se non possiamo usare Pixar, allora non possiamo avere un terzo gioco’. È importante per la serie. Tutto il mondo ama Toy Story, tutti si sentono connessi a quella storia e a quei personaggi. Quindi sì, all’inizio ho detto: ‘Se non possiamo averlo, non voglio fare il gioco.’”

Nomura ha poi spiegato che per ottenere l’approvazione da parte di Pixar per il design dei personaggi e per la trama inclusa in tali mondi sono serviti anni. Ha affermato: “Prima di Kingdom Hearts III, penso che queste compagnie lo vedessero come qualcosa di secondario. Lo vedevano come un giocattolo brandizzato e nulla più. Questa volta, era una questione tra creativi. C’era qualcuno che ha lavorato su questo prodotto animato, e qualcuno che stava realizzando questo videogame. Stavamo comunicando, io e queste persone, e ciò ha aggiunto un livello extra di complessità poiché ognuno aveva la propria visione.”

Recentemente abbiamo anche scoperto che, oltre a quelli già annunciati, non ci saranno altri mondi Disney nel gioco: ovviamente questo non vuole dire che non possano esserci altri mondi originali. Kingdom Hearts III sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2019 per PlayStation 4 e Xbox One.