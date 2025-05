Kingdom Hearts: un titolo in sviluppo viene cancellato

La decisione di Square Enix di interrompere lo sviluppo di Kingdom Hearts Missing-Link ha colto di sorpresa i fan della celebre saga videoludica, segnando una brusca svolta nella roadmap del franchise. Il gioco per dispositivi mobili, originariamente annunciato nell'aprile 2022 come un'esperienza RPG d'azione basata sulla geolocalizzazione GPS per iOS e Android, era stato presentato come un'importante espansione dell'universo Kingdom Hearts. Dopo un "Prototype Test" a numero chiuso condotto a gennaio 2023, il titolo aveva già subito un primo rinvio a novembre 2023, allontanandosi dalla finestra di lancio inizialmente prevista per il 2024.

La società ha comunicato la cancellazione attraverso un messaggio ufficiale rivolto ai fan, esprimendo il proprio rammarico per la decisione presa. Square Enix ha spiegato che, nonostante gli sforzi profusi nello sviluppo e nell'ottimizzazione del gioco, il team è giunto alla conclusione che sarebbe stato difficile offrire un'esperienza in grado di soddisfare i giocatori nel lungo periodo. Una valutazione che ha portato alla drastica decisione di interrompere completamente lo sviluppo, piuttosto che proseguire con un prodotto ritenuto non all'altezza delle aspettative.

Il futuro della saga continua con Kingdom Hearts IV

Nella comunicazione ufficiale, Square Enix ha colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e supportato i test beta a numero chiuso organizzati durante le fasi preliminari di sviluppo. Questi test, pur avendo evidentemente evidenziato criticità significative nel design o nell'implementazione del gioco, hanno comunque fornito dati preziosi che potrebbero influenzare le future direzioni della serie.

La notizia, per quanto deludente per chi attendeva Missing-Link, è stata bilanciata da una conferma importante: il franchise di Kingdom Hearts non si ferma. Square Enix ha infatti rassicurato i fan dichiarando di essere "duramente al lavoro" su Kingdom Hearts IV, il prossimo capitolo principale della serie, invitando il pubblico a restare sintonizzato per futuri aggiornamenti sul progetto.

La cancellazione di Missing-Link rappresenta un cambio di rotta significativo nella strategia di espansione multipiattaforma di Square Enix per il brand Kingdom Hearts. Il titolo mobile avrebbe dovuto costituire un ponte narrativo e un'esperienza complementare tra i capitoli principali della saga, offrendo ai giocatori la possibilità di esplorare aspetti inediti dell'universo creato in collaborazione con Disney attraverso un gameplay innovativo basato sulla posizione geografica reale dell'utente.

Kingdom Hearts, franchise nato dalla collaborazione tra Square Enix e Disney, continua così il suo percorso evolutivo tra alti e bassi, mantenendo però intatto il proprio impegno verso il futuro con lo sviluppo del quarto capitolo principale, atteso con grande fervore dalla community globale che segue le avventure di Sora e compagni da ormai oltre vent'anni.