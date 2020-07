Konami: arrestato studente che minacciava di far esplodere l’edificio

Konami, una delle più grandi compagnie giapponesi dedicate al mondo dell’intrattenimento, nel corso dell’ultima generazione ha dimostrato di essere sempre meno interessata al settore videoludico. Sebbene una delle sue IP di punta come quella di Pro Evolution Soccer continua ad essere un punto fisso delle produzioni dell’azienda, in questi ultimi anni sono stati pochi altri i titoli ad arrivare sulle piattaforme da gioco.

Anche quanto successo di recente a alla compagnia non riguarda prettamente il rilascio di un nuovo titolo, bensì nella giornata di oggi è stato arrestato uno studente che aveva minacciato di far esplodere con una bomba l’edificio di Konami. Si tratta di uno studente di sedici anni che, da quanto riportato dalla testata giapponese Yomiuri, ha mosso diverse gravi minacce alla compagnia nei giorni precedenti; il tutto tramite la scrittura di alcune recensioni della versione mobile di Pro Evolution Soccer.

Secondo Mainichi, un’altra fonte giapponese, il ragazzo avrebbe scritto le minacce sotto la sezione recensioni del gioco calcistico di Konami per dispositivi mobile a causa di diversi problemi ai server riscontrati durante alcune partite online. Una volta arrestato dalla polizia, lo studente ha confermato di aver mosso tali minacce mentre Konami, che ha prontamente provveduto a denunciare l’accaduto, ha inoltre aumentato la sicurezza all’interno dei propri uffici.

Nell’arco delle ultime settimana Konami è tornata sotto i riflettori più volte, prima per diversi rumor che la pensavano coinvolta nell’annuncio di un nuovo Silent Hill durante la presentazione dei giochi per PlayStation 5, e ultimamente per alcune voci di corridoio, subito smentite, che parlavano di soldi rubati da parte di Hideo Kojima per continuare a sviluppare in segrete PT. Cosa ne pensate di quanto accaduto di recente a Konami?