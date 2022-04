Non siete mai sazi di Elden Ring? Tranquilli: grazie a Shin, utente di Reddit, a breve potrete giocare all’ultimo gioco di Hidetaka Miyazaki anche su Game Boy. No, non siamo impazziti: Shin è infatti al lavoro su un vero e proprio demake del gioco, che sarà possibile riprodurre anche sulla console originale.

Chiamato semplicemente Elden Ring Demake, l’opera è realmente giocabile. Al momento Shin ha pubblicato il primo minuto di gameplay e bisogna essere onesti: non sembra neanche così male. Il primo filmato mostra l’area iniziale del gioco, con tanto di ragno gigante (quasi) impossibile da battere. C’è ancora tanto lavoro da fare e considerato che al momento c’è una sola persona al lavoro, appare chiaro che non sarà possibile mettere le mani su una versione definitiva a breve.

Per lavorare al progetto, Shin ha deciso di utilizzare GB Studio in versione 3.0. Si tratta di un vero e proprio tool di sviluppo nato per progettare giochi per il Game Boy. Il tool è completamente gratuito e permette la riproduzione del software sia su un emulatore, sia su una cartuccia dopo un apposito flash. Sono già tanti i titoli creati sfruttando GB Studio, alcuni di questi in vendita proprio su Itch.io. Potete dare uno sguardo al demake di Elden Ring grazie al video poco più in basso.

Al momento Shin non ha ancora deciso la grandezza del progetto. Con molta probabilità sarà decisamente più piccolo della versione originale, ma non è escluso che possa comunque essere un gioco più grande del previsto. Shin ha intenzione di pubblicare una demo verso la fine di maggio, con tutta l’area di Limgrave (Sepolcride) giocabile. Se siete interessati al progetto, vi invitiamo a seguire lo sviluppo sul suo canale Twitch: Shin infatti ha preso la decisione di trasmettere alcune sessioni del lavoro proprio sulla piattaforma di Amazon.