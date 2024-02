La prossima Xbox potrebbe arrivare dopo PS6

La prossima generazione di Xbox potrebbe subire un ritardo e arrivare sul mercato tempo dopo rispetto alla prossima PlayStation 6, poiché fino al mese scorso non è stato siglato alcun contratto con AMD.

Nell'ultimo episodio del suo podcast, Moore's Law is Dead ha rivelato che la console di Microsoft potrebbe essere entrata nella fase di progettazione solo di recente.

A differenza di Sony, che ha già firmato contratti multipli, post PS5, con AMD, Microsoft, solita nel cercare di ottenere riduzioni di prezzo, ha iniziato le contrattazioni con l'azienda solo di recente.

Questa situazione, però, non è dovuta solo al "temporeggiare" di Microsoft, quanto più al fatto che, con una piega interessante per l'intera vicenda,Intel ha iniziato a fare offerte per produrre il chip per la prossima console, offrendo prezzi bassi e l'intera capacità delle sue fabbriche.

Questa mossa potrebbe essere un tentativo di Intel di recuperare Arc e sfruttare le sue fabbriche. Tuttavia, al momento, Microsoft non ha firmato alcun contratto per la sua Xbox di prossima generazione, anche se è molto probabile che opterà nuovamente per AMD.

La temporanea esitazione da parte di Microsoft, però, ha fatto sì che la console Xbox di prossima generazione sia entrata nella fase di progettazione solo di recente, ritardando, potenzialmente, il suo rilascio rispetto alla futura console di Sony.

Questa situazione apre due scenari per Microsoft: decidere di rilasciare la console in ritardo o accelerare il processo di produzione per lanciarla contemporaneamente alla PlayStation 6.

Sebbene la porta sembri aperta anche per Intel, alimentare la prossima generazione di Xbox con i chip di Intel potrebbe causare problemi nei rilasci multipiattaforma.

Al momento, nulla è stato ufficialmente confermato, e la console di prossima generazione di Xbox resta completamente avvolta nel mistero. Saranno necessarie ulteriori informazioni per comprendere appieno la situazione e scoprire le future specifiche della console.