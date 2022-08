La QuakeCon 2022 comincerà stare alle ore 19:00 e per celebrare al meglio la kermesse, Bethesda ha deciso di lanciare una serie di iniziative decisamente interessanti, che includono una serie di nuovi giochi su Xbox Game Pass per PC, alcuni sconti particolarmente interessanti e molto altro.

Partiamo dai giochi gratuiti: da oggi sul Microsoft Store saranno disponibili tre titoli completamente gratis. Due appartengono alla serie di The Elder Scrolls e sono Arena e Daggerfall, mente il terzo sarà Quake Champions. Per celebrare l’inizio della QuakeCon 2022, inoltre, Bethesda ha messo in vendita tramite il negozio digitale di Windows Heretic: Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic e Hexen: Deathkings.

Come avevamo accennato in apertura della notizia, su Xbox Game Pass per PC saranno disponibili ulteriori tantissimi altri classici di Bethesda, più un bonus per Quake Champions, che vi permetterà di sbloccare tutti i campioni del gioco. Scopriamo tutte le nuove aggiunte subito qui in basso:

Return to Castle Wolfenstein

Quake 4

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

Per quanto riguarda invece la riedizione del primo, indimenticabile Quake, Bethesda ha da poco lanciato un update che includa la modalità Threewave CLB. “L’anno scorso abbiamo riproposto Quake originale per il pubblico moderno e reso disponibile il gioco tramite Xbox Game Pass, per riscoprire il classico id Sofware a elevata quantità di ottani. Oggi ci superiamo, aggiungendo anche l’aggiornamento 4, che include il ritorno del leggendario capostipite del multigiocatore a squadre: Threewave – Conquista la bandiera. Questo aggiornamento include nove iconici livelli della mod originale”, si legge nel comunicato stampa di Bethesda.

Infine, spazio anche agli sconti: in occasione della QuakeCon 2022 potete trovare un bundle di giochi PC di Bethesda, disponibile ora e che include le produzioni più recenti come Deathloop e Ghostwire: Tokyo, oltre che DOOM Eternal e Fallout 76. Presenti anche una serie di saldi, con sconti fino al 70% su alcuni giochi selezionati. Per scoprire la nuova scontistica potete dare uno sguardo a questo indirizzo.

Se siete interessati a scoprire la kermesse organizzata da Bethesda, dove non si escludono anche nuovi annunci per i prossimi giochi del publisher e sviluppatore statunitense, potete dare uno sguardo alla diretta organizzata su Twitch, che comincerà alle ore 19:00.