Durante la conferenza di Xbox e Bethesda della Summer Game Fest 2022, SEGA ha annunciato l’arrivo della storica serie Persona sulle console di casa Microsoft. Storicamente legata al marchio PlayStation e nata dopo il successo di Shin Megami Tensei, ora la storica IP di casa Atlus approda anche sulle console del produttore statunitense. Un annuncio incredibile, che riguarda i capitoli principali e non i vari spin-off che sono già su altre console.

Atlus porterà ben tre capitoli della serie su Xbox. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e ovviamente Persona 5. Tutti e tre i giochi saranno inclusi su Xbox Game Pass, ma al momento è stato annunciata solamente la data di uscita del quinto capitolo, ovvero il 21 ottobre 2022. Potete dare uno sguardo al trailer di annuncio grazie al video poco più in basso.

Al momento non sono disponibili ulteriori date o notizie, ma è molto probabile che Atlus e SEGA decidano di annunciare ulteriori novità prossimamente, magari già al Tokyo Game Show 2022. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.