L'art director di God Of War molla Netflix e ritorna da Sony

Il famosissimo Art Director, Rafael Grassetti, ha annunciato su X di essersi unito a Naughty Dog nel ruolo di nuovo direttore artistico. L'annuncio, oltre a generare parecchio clamore fra i fan di Grassetti, porta con se una storia per certi versi peculiare.

Innanzitutto, per chi non lo sapesse, Grassetti ha una notevole esperienza nell'industria dei videogiochi. In precedenza ha lavorato per 10 anni presso Santa Monica Studio, dove è stato l'Art Diretor di God of War: Ragnarok.

Grassetti si è definito "super-entusiasta" di unirsi a Naughty Dog.

Dopo dieci anni con Santa Monica, Netflix lo reclutò per Team Blue, la software house della celebre azienda di streaming, che doveva lavorare su titoli tripla A esclusivi. Come molti sapranno, però, Team Blue venne chiuso nell'ottobre scorso, in virtù di un contenimento delle spese da parte del colosso dello streaming.

In seguito alla chiusura dello studio, dove ricopriva il ruolo di Art Director, Grassetti ha abbandonato Netflix e, nella giornata di oggi, ha confermato il suo ritorno in Sony, questa volta presso Naughty Dog. Sia per Grassetti, che per Naughty Dog, questa collaborazione è di altissimo prestigio, viste le enormi qualità dell'art director.

Nel suo annuncio, Grassetti ha espresso grande entusiasmo: "Mi unisco a Neil Druckmann e al suo team come direttore artistico, per aiutare a creare la prossima grande cosa! Sono elettrizzato e non vedo l'ora di condividere di più al riguardo!"

Mentre i dettagli sul prossimo progetto di Naughty Dog rimangono sconosciuti, l'assunzione di un talento del calibro di Grassetti suggerisce che lo studio stia lavorando a qualcosa di ambizioso. I fan dovranno attendere ulteriori annunci per scoprire cosa ha in serbo Naughty Dog per il futuro.

Nel frattempo, la seconda stagione dell'adattamento televisivo di The Last of Us è prevista per il prossimo anno, mantenendo costante l'attenzione del pubblico sul celebre franchise di Naughty Dog.