L'avventura definitiva tra Giappone e Hawaii, Like a Dragon: Infinite Wealth è in SUPER SCONTO! (-44%)

Se siete alla ricerca di un'avventura epica che possa regalarvi centinaia di ore di intrattenimento di altissima qualità, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Il nuovo Like a Dragon: Infinite Wealth è disponibile a soli 39,98€, con uno straordinario sconto del 44% rispetto al prezzo consigliato di 70,99€.

Like a Dragon: Infinite Wealth, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo capitolo della celebre saga SEGA rappresenta la scelta perfetta per gli amanti dei GDR giapponesi che cercano una storia profonda e coinvolgente. Con le sue oltre 160 ore di contenuti tra storia principale e attività secondarie, il gioco offre un'esperienza completa che spazia dal dramma alla commedia, il tutto condito dal peculiare stile della serie.

Il sistema di combattimento è stato completamente rinnovato e approfondito, offrendo maggiore strategia e possibilità di personalizzazione. Per la prima volta nella serie, l'avventura si sposta dalle strade di Kamurocho alle spiagge delle Hawaii, introducendo una ventata di aria fresca in una formula consolidata. La presenza di due protagonisti, Ichiban Kasuga e il leggendario Kazuma Kiryu, permette di vivere la storia da prospettive diverse e complementari.

Le attività secondarie sono più varie e coinvolgenti che mai: oltre 40 missioni opzionali, minigiochi irriverenti e due nuove modalità che da sole valgono il prezzo del biglietto renderanno impossibile staccarsi dal gioco prima di averle completate tutte.

Disponibile a soli 39,98€, Like a Dragon: Infinite Wealth rappresenta un'occasione imperdibile per immergersi in uno dei giochi più completi e appassionanti degli ultimi anni. La combinazione di una trama avvincente, un gameplay profondo e centinaia di ore di contenuti lo rende un acquisto obbligato per qualsiasi appassionato di GDR!

