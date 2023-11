Ci troviamo nel pieno del Black Friday di Amazon che, fino al 28 novembre, vi permetterà di approfittare di un catalogo vastissimo di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna stampa dedicata ci stiamo impegnando a segnalarvi minuto per minuto quelle che sono le migliori promozioni disponibili, mentre in questo articolo ci concentreremo interamente su Nintendo Switch.

Di seguito, infatti, vi proporremo alcune delle migliori offerte per quanto riguarda accessori e videogiochi per Nintendo Switch tra quelle proposte durante questo Black Friday 2023. Potete aspettarvi, dunque, MicroSD e svariati titoli disponibili a prezzi davvero stracciati (soprattutto considerando quanto sia difficile che i prodotti Nintendo vengano messi in sconto)

Anche se il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime come il Prime Day

Inoltre, i primi 30 giorni di Amazon Prime sono completamente gratis, per cui si tratta dell'occasione perfetta per provare il servizio.

Infine, prima di passare alle offerte

Le migliori offerte per Nintendo Switch del Black Friday 2023

MicroSD SanDisk 256GB | 33,99€ (-28%)

Le schede Micro SD SanDisk a tema ufficiale Nintendo offrono un'ottima combinazione di capacità di archiviazione e design accattivante, motivo per cui non possiamo non iniziare la lista con la SanDisk da 256GB, in questo caso in edizione Fortnite. Questa scheda garantisce ampio spazio per archiviare giochi, foto e altri contenuti nella vostra Nintendo Switch, offrendovi una velocità di trasferimento dati fino a 100 MB/s per un'esperienza di gioco più fluida e un accesso rapido ai file. Inoltre, è doveroso sottolineare che non tutte le schede MicroSDXC in commercio sono compatibili con la console Nintendo, mentre con la SanDisk non avrete alcun problema, bensì la certezza che sia compatibile a prescindere che siate in possesso della versione classica della console, della Lite o della OLED.

Super Mario Bros. Wonder | 49,97€ (-15%)

Super Mario Bros. Wonder, il titolo più recente della saga uscito da poche settimane, incarna perfettamente lo spirito classico di Super Mario Bros., riportando i giocatori a un'era in cui il platform 2D era il re indiscusso. La decisione di abbracciare il fascino dei primi giochi Mario, noti per la loro semplicità, ma al tempo stesso per la loro sfida e creatività nel level design, è stata un'ottima mossa da parte di Nintendo, mentre l'inclusione della modalità multiplayer aggiunge un elemento sociale al gioco, permettendo di giocare in co-op con amici e familiari. A prescindere che abbiate giocato tutti i capitoli di Mario o siate neofiti della saga, scoprirete un'esperienza di gioco divertente e inclusiva!

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition | 19,99€ (-48%)

Mario + Rabbids Sparks of Hope rappresenta un'opportunità davvero imperdibile se il vostro budget è inferiore a 20 euro: la combinazione di elementi strategici con l'umorismo tipico dei Rabbids e il mondo di Super Mario lo rende un titolo accessibile sia per gli amanti di Mario e dei giochi strategici che per coloro che sono alle prime armi. L'accessibilità, infatti, è una chiave importante di Sparks of Hope, il quale mira a coinvolgere un pubblico più ampio, compresi i giocatori più giovani, rendendolo anche un perfetto dono di Natale per un bimbo che ha cominciato da poco la sua avventura con Nintendo Switch. Inoltre, la possibilità di giocarvici senza i Joy-Con è un dettaglio non da poco, permettendo anche a chi è in possesso di una Nintendo Switch Lite di godere dell'esperienza al massimo.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | 30,54€ (-19%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin offre un'esperienza di gioco intrigante, con un mix di elementi di ruolo, caccia e creature fantastiche, rendendolo il titolo perfetto sia per gli appassionati della saga a tema caccia di mostri che a coloro che non ci hanno mai giocato, giacché la storia è godibile anche senza aver giocato il primo capitolo. Il cambio verso un approccio a turni e l'elemento di cattura delle creature (simile a Pokémon) aggiungono un tocco innovativo rispetto al tradizionale stile di gioco di Monster Hunter, orientandolo verso chi cerca un'esperienza di gioco più tattica e strategica rispetto alla serie principale. Inoltre, l'inclusione di un'ampia mappa esplorabile e di elementi di crafting aggiunge profondità al gioco, offrendo ai giocatori una varietà di attività da esplorare e compiti da svolgere.

Super Mario RPG | 49,90€ (-17%)

Il ritorno di Super Mario RPG rappresenta una gioia per i fan e un'opportunità per chi non ha avuto l'occasione di giocare al titolo originale: uscito nel lontano 1996, questo gioco ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei giocatori grazie alla sua combinazione unica di elementi di gioco di ruolo e l'universo colorato e amato di Super Mario. Il nuovo remake con grafica completamente rinnovata in 3D aggiunge linfa vitale all'avventura, consentendo ai giocatori di immergersi ancora una volta nella storia epica di Mario contro la minaccia di Magno Fabbro e la sua banda di cattivoni. Inoltre, la possibilità di controllare vari personaggi, incluso il classico Bowser e i nuovi arrivati Mallow e Geno, aggiunge ulteriore varietà e profondità al gameplay.

Stardew Valley | 25,99€ (-21%)

Se siete appassionati di giochi di simulazione e giochi di ruolo, l'offerta su Stardew Valley rappresenta l'opportunità perfetta per espandere la vostra libreria: in questo titolo potrete coltivare il vostro terreno, prendervi cura degli animali, creare un frutteto e prepararvi deliziosi pasti... e non è tutto! Avrete anche l'opportunità di integrarvi nella comunità locale, stringendo amicizia con i residenti di Pelican Town. Inoltre, potete invitare fino a tre giocatori a condividere con voi l'esperienza di costruire una fattoria prospera. Stardew Valley offre ben cinque mappe diverse tra cui scegliere, assicurandovi centinaia di ore di divertimento.

Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi | 29,97€ (-14%)

Chiudiamo la lista con il pass di percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, rivolto, ovviamente, a coloro che già possiedono il titolo kart racing più noto e amato per Nintendo Switch. All'interno del pass troverete nuovi piloti, tra cui Kamek, Pipino Piranha e molti altri volti iconici dei titoli Nintendo, pronti a correre sui nuovi percorsi disponibili. Sono inclusi, infatti, ben 48 circuiti nuovi di zecca su cui potrete sfrecciare da soli o in compagnia di amici, oltre a un set di 4 spille, 5 carte illustrate e 10 adesivi, per rendere ancora più unica la vostra esperienza non solo in gioco, ma anche nella vita reale.

