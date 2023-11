Le migliori offerte su videogiochi e console del Black Friday 2023

È ufficialmente iniziato il Black Friday di Amazon che, fino al 27 novembre, vi permetterà di approfittare di un catalogo vastissimo di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna stampa dedicata ci stiamo impegnando a segnalarvi minuto per minuto quelle che sono le migliori promozioni disponibili, mentre in questo articolo ci concentreremo su prodotti perfetti per gli amanti dei videogiochi.

Di seguito, infatti, vi proporremo alcune delle migliori offerte su videogiochi e console tra quelle proposte durante questo Black Friday 2023. Potete aspettarvi, dunque, console next-gen come PlayStation 5 e Xbox Series X, oltre a svariati giochi in versione sia fisica per digitale per tutte le piattaforme. Grazie alle promozioni di Amazon avrete modo di risparmiare notevolmente sui vostri acquisti!

Anche se il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime come il Prime Day, vi consigliamo comunque, qualora non lo abbiate ancora fatto, di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo potrete approfittare della spedizione gratuita e rapida dei vostri ordini, oltre all'accesso a tutti gli altri vantaggi inclusi nel servizio, tra cui l'accesso a piattaforme aggiuntive come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, i primi 30 giorni di Amazon Prime sono completamente gratis, per cui si tratta dell'occasione perfetta per provare il servizio. Una volta concluso il mese di prova, poi, potrete decidere di annullare l'abbonamento o di sottoscriverlo a soli 49,90€ all'anno. Se siete degli studenti, invece, potrete addirittura usufruire del programma , ovvero a metà del prezzo dell'abbonamento standard, pur beneficiando degli stessi servizi e vantaggi, sconti Prime inclusi!

Infine, prima di passare alle offerte vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte su videogiochi e console del Black Friday 2023

Bundle PS5 Standard Edition + Final Fantasy XVI | 469,99€ (-24%)

Il bundle che include la PS5 con lettore disco e la versione digitale di Final Fantasy XVI è un'opportunità davvero imperdibile per tutti coloro che stavano pensando di acquistare la console di casa Sony, magari proprio per giocare all'ultimo capitolo della saga Square Enix. Final Fantasy XVI rappresenta senza dubbio uno dei titoli più apprezzati di tutto il 2023, offrendo un'esperienza di gioco avvincente con una trama profonda e un protagonista, Clive, animato da un desiderio di vendetta a seguito di traumi infantili; il gioco si discosta dai canoni tradizionali dei JRPG, abbracciando tematiche mature e un approccio più cupo, ispirato a opere come Game of Thrones.

Vedi su Amazon

Xbox Series X (ricondizionata) | 379,99€ (-19%)

Passiamo poi all'Xbox Series X, che rappresenta una scelta ideale per coloro che cercano una console di nuova generazione e non vogliono optare per la PlayStation 5. Anche in questo caso parliamo di una console capace di offrire spettacolari risoluzioni e, come la sua controparte di Sony, è dotata di un lettore disco che consente di giocare con le opere fisiche delle generazioni precedenti. Un vantaggio notevole dell'Xbox Series X è l'accesso al vasto catalogo dell'Xbox Game Pass di Microsoft, che offre centinaia di titoli sempre aggiornati; questo servizio, infatti, rappresenta un risparmio significativo per chi desidera esplorare una varietà di giochi senza doverli acquistare singolarmente.

Vedi su Amazon

Assassin's Creed Mirage Launch Edition PS5 | 39,99€ (-19%)

La Launch Edition di Assassin's Creed Mirage rappresenta un'opzione straordinaria per coloro che desiderano giocare al nuovissimo capitolo della saga, offrendo contenuti extra a un prezzo inferiore della Standard Edition. AC Mirage è come un ritorno alle origini della serie, con una ambientazione affascinante a Baghdad e il recupero delle caratteristiche che hanno inizialmente reso celebre Assassin's Creed, tra cui acrobazie mozzafiato, furtività coinvolgente e combattimenti intensi. Questa edizione è quindi un must per chi ama i primi capitoli della saga e desidera rivivere l'essenza che li ha resi memorabili, un perfetto mix di tradizione e innovazione.

Vedi su Amazon

Elden Ring PS5 | 39,34€ (44%)

Elden Ring è uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni, nonché un eccezionale RPG open-world con una lore intricata e un mondo di gioco magnifico, grazie alla collaborazione con George R.R. Martin, noto autore di Game of Thrones. L'esperienza offre una sfida impegnativa, ma accessibile, perfetta per chi cerca un gioco in cui immergersi per ore. Il titolo si distingue proprio per la sua complessità, richiedendo tempo per comprendere le sue meccaniche e regole. Tuttavia, una volta superata questa fase, Elden Ring regala immense soddisfazioni. La versatilità del gioco si riflette sia nella modalità singolo che in quella cooperativa, permettendo a gruppi fino a quattro giocatori di affrontare insieme le sfide, rendendolo adatto anche ai neofiti del genere.

Vedi su Amazon

Star Wars Jedi: Survivor PS5 | 39,97€ (-20%)

Star Wars Jedi: Survivor, secondo titolo della saga e uscito da pochi mesi, è ambientato cinque anni dopo gli eventi del capitolo precedente e si svolge durante il massimo potere dell'Impero. L'Ordine 66 è stato eseguito, causando la purga dei Jedi e costringendo i pochi superstiti a nascondersi. Nel ruolo di Cal, l'obiettivo è affrontare l'Impero, cercare altri Jedi sopravvissuti e, presumibilmente, contribuire a organizzare una resistenza. Il gioco fonde elementi di esplorazione, combattimenti e platform, combinando meccaniche di combattimento souls con movimenti ed effetti spettacolari tipici dei giochi action, rendendolo perfetto, in primis, ovviamente, per coloro che hanno giocato e apprezzato il primo capitolo, e in generale per tutti gli amanti di Star Wars e dei giochi action.

Vedi su Amazon

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition | 19,99€ (-48%)

Mario + Rabbids Sparks of Hope è la scelta perfetta per voi se cercate un gioco leggero adatto sia a casa che in mobilità, senza dover utilizzare i Joy-Con. A metà del prezzo dei giochi Tripla A di Nintendo, è un'opzione ideale sia per i fan di Super Mario che per chi vuole risparmiare, oltre a rappresentare un regalo di Natale perfetto da acquistare in anticipo. Parliamo, infatti, di un titolo estremamente accessibile, adatto sia agli appassionati del genere strategico che ai giocatori alle prime armi, rendendolo ideale anche per i più piccoli che possono divertirsi a comandare i personaggi e godersi l'umorismo dei Rabbids.

Vedi su Amazon

Assassin's Creed Valhalla Xbox | 19,99€ (-33%)

Assassin's Creed Valhalla Complete Edition rappresenta la scelta ideale per i giocatori PC in cerca di un'avventura coinvolgente. Questa edizione speciale comprende il gioco base, il Season Pass, il pacchetto di ornamenti definitivo e Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok. La trama ambientata nell'Inghilterra del IX secolo segue Eivor, un guerriero norvegese determinato a assicurare un futuro prospero al suo popolo, conducendo i giocatori attraverso un periodo storico di frammentazione e conflitti in Inghilterra. Si tratta, dunque, un'opportunità perfetta per immergersi in questa esperienza, considerando che, nonostante sia uscito qualche anno fa, rimane uno dei migliori capitoli della saga Ubisoft.

Vedi su Amazon

Assassin's Creed Origins PC | 9,00€ (-85%)

Chiudiamo la lista con Assassin's Creed Origins, che porta i giocatori in un avvincente viaggio nell'antico Egitto, il luogo più misterioso della storia, durante un periodo cruciale che plasmerà il destino del mondo. Esplorando al di là della Grande Piramide, i giocatori avranno l'opportunità di scoprire i segreti nascosti, i miti dimenticati, gli ultimi faraoni e le radici stesse della Confraternita degli Assassini. Il team, noto per aver lavorato anche su Assassin's Creed IV: Black Flag, ha concepito con questo capitolo un nuovo inizio per la serie, introducendo un modo di combattere innovativo che consente ai giocatori di transire fluidamente tra armi da mischia e armi a distanza, affrontando contemporaneamente più nemici. Durante l'esplorazione dell'intero territorio dell'Antico Egitto avrete l'opportunità di personalizzare le vostre abilità Assassine, vivendo una serie di avventure coinvolgenti che plasmeranno il corso della civiltà.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!