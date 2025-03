Le nuove console portatili Android saranno molto più potenti

L'evoluzione del gaming portatile fa un balzo in avanti con l'annuncio di Qualcomm di una nuova generazione di processori dedicati alle console handheld. Presentata durante il Game Developers Conference (GDC), questa novità non si limita a specifiche tecniche impressionanti, ma si concretizza già in diversi dispositivi pronti a rivoluzionare il mercato. Ayaneo, OneXSugar e Retroid Pocket sono solo alcuni dei produttori che hanno svelato i loro prossimi modelli mossi da questi nuovi chip, promettendo esperienze di gioco sempre più vicine a quelle delle console domestiche e dei PC gaming, ma in formato tascabile.

Nuovi processori Snapdragon per il gaming

Il fiore all'occhiello della nuova linea è lo Snapdragon G3 Gen 3, un processore che migliora le prestazioni della CPU del 30% e quelle grafiche del 28% rispetto alla generazione precedente. Le specifiche tecniche parlano chiaro: supporto per display QHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, compatibilità con la tecnologia di illuminazione Lumen di Unreal Engine 5 e connettività Wi-Fi 7.

Ancora più impressionante è il salto prestazionale del Snapdragon G2 Gen 2, il processore di fascia media che offre una CPU 2,3 volte più veloce e una GPU 3,8 volte più rapida rispetto al G2 Gen 1. Anche questo chip supporta display QHD+ a 144Hz, portando prestazioni avanzate a dispositivi di prezzo presumibilmente più accessibile.

Completa la gamma lo Snapdragon G1 Gen 2, pensato per console entry-level dedicate principalmente al cloud gaming (come il Logitech G Cloud) o all'emulazione. Pur essendo la soluzione più economica, garantisce comunque il supporto per schermi FHD+ con refresh rate fino a 120Hz.

Le console del prossimo futuro

Tra i dispositivi più interessanti svelati figura il Pocket S2 di Ayaneo, equipaggiato con lo Snapdragon G3 Gen 3 e dotato di un display da 6,3 pollici con risoluzione 2K. Migliorato rispetto al predecessore sia in termini di capacità della batteria che di sistema di raffreddamento, sarà disponibile già questo mese, anticipando tutti gli altri modelli annunciati.

Particolarmente innovativo appare il OneXSugar Sugar 1, una console pieghevole con doppio schermo in stile Nintendo DS, ma con una peculiarità: il display più piccolo può essere staccato, permettendo di riconfigurare il controller per utilizzare solo lo schermo principale, trasformandosi in un dispositivo simile alla Nintendo Switch. Questo versatile handheld, anch'esso basato sul processore di punta Snapdragon G3, sarà disponibile per il preordine a maggio.

Ayaneo presenta anche il Gaming Pad, un dispositivo che ricorda un iPad mini con controller integrati ai lati. Dotato di un display LCD da 8,3 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 120Hz, includerà una ventola di raffreddamento "di livello esport" e una batteria ad alta capacità. Il lancio è previsto per maggio, sempre con il processore Snapdragon G3 Gen 3.

Per gli appassionati di retrogaming, Retroid Pocket propone il PR Classic, alimentato dal processore entry-level G1 Gen 2. Questo dispositivo dal design nostalgico ispirato al Game Boy è dedicato all'emulazione e monta uno schermo AMOLED con risoluzione 1080 x 1240 e luminosità fino a 500 nit. Le specifiche includono 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, una batteria da 5.000mAh e un sistema di raffreddamento attivo. I preordini apriranno questo mese.

Sebbene i prezzi e le date di spedizione precise non siano ancora stati comunicati per nessuno dei modelli presentati, la varietà di dispositivi annunciati dimostra come il mercato delle console portatili stia vivendo un periodo di grande fermento e innovazione. Qualcomm si posiziona come protagonista di questa rivoluzione, fornendo il cuore tecnologico che permetterà esperienze di gioco sempre più avanzate in formato tascabile.