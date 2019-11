League of Legends, il team cinese FunPlus Phoenix conquista il titolo mondiale

FunPlus Phoenix batte 3-0 gli europei di G2 aggiudicandosi il titolo mondiale di League of Legends che per il secondo anno consecutivo va a un team cinese.

Per il secondo anno consecutivo un team di eSport cinese ha battuto in finale una squadra europea aggiudicandosi così il titolo di campioni del mondo di League of Legends. In questo caso si tratta dei FunPlus Phoenix che hanno battuto per 3-0 il team spagnolo G2 Esports durante la finale del torneo che si tenuta all’AccorHotels Arena di Parigi.

Come ricostruisce il sito ufficiale del torneo, il primo match durato 40 minuti è stato il più dinamico dato che ha visto i due team combattere testa a testa. Nonostante l’impegno, però, a G2 è mancato quello slancio necessario per aggiudicarsi il risultato. Dal secondo match, durato 25 minuti, la squadra cinese FunPlus Phoenix ha principalmente giocato sulla difensiva mantenendo il controllo del gioco e sopratutto del risultato per cercare di portare a casa il titolo mondiale.

Nonostante avessero il pubblico di Parigi dalla loro parte, gli europei di G2 hanno aperto il match in maniera molto cauta tanto che FunPlus Phoenix è riuscita a conquistare la prima torre in tempi da record per il torneo parigino. Nonostante qualche iniziativa in ordine sparso del team spagnolo per tentare di ribaltare il risultato dopo trenta minuti gli avversari cinesi sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria. Gli esperti degli eSport di League of Legends sottolineano come il risultato di FunPlus Phoenix sia arrivato in qualche modo inaspettato dato che il team è stato formato solo nel 2018 e ha incontrato non poche difficoltà nell’anno di debutto.

L’anno scorso ad aggiudicarsi il titolo mondiale era stato il team cinese Invictus Gaming. Anche in quel caso la fine aveva visto la partecipazione di un team europeo, Fnatic, con lo stesso risultato della finale del campionato di quest’anno. In qualità di campioni del mondo di League of Legends, i FunPlus Phoenix si aggiudicano un premio di 757.218 euro e avranno una propria skin nel gioco per celebrarne la vittoria.