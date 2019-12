League of Legends: presentati due nuovi giochi da Riot Forge

Sono stati presentati due nuovi giochi facenti parte dell’universo narrativo di League of Legends, curati dall’etichetta Riot Forge di Riot Games. Stiamo parlando di Ruined King: A League of Legends Story realizzato da Airship Syndicate e CONV/RGENCE: A League of Legends Story, realizzato da Double Stallion Games.

Ruined King: A League of Legends è un gioco di ruolo a turni basato sulla narrazione. La trama inizia dopo gli eventi di Burning Tides e i giocatori devono prendere il controllo dei campioni di League of Legends ed esplorare la città di Bilgewater e anche le Shadow Isles. “Siamo entusiasti di lavorare con Riot Forge per Ruined King: A League of Legends Story“, ha dichiarato Joe Madureira, CEO di Airship Syndicate. “Abbiamo sempre pensato che gli eventi di Burning Tides abbiano creato spazio per un ricco numero di storie grandiose e siamo entusiasti dell’opportunità fornitaci per riportare alla luce Bilgewater e Shadow Isles come mai visto prima d’ora.”

CONV/RGENCE: A League of Legends Story, invece, è un platform d’azione per giocatore singolo creato da Double Stallion Games. Il giocatore prendere il controllo di Ekko all’interno del mondo di Zaun. Ekko è un inventore in grado di manipolare il tempo. Ovviamente, però, giocare con il tempo ha sempre conseguenze.

“Ekko è un campione unico con una personalità così energica che è una gioia lavorare ‘con lui’”, ha dichiarato Lee Thomas, direttore creativo di Double Stallion Games. “Ci stiamo addentrando nella spettacolare città di Zaun, che vanta una cultura estremamente interessante e ricca in giustapposto a Piltover, e non vediamo l’ora di offrire ai giocatori un nuovo modo di vivere l’universo di League of Legends.”

“Siamo entusiasti di annunciare le nostre prime due partnership con Airship Syndicate e Double Stallion Games, che hanno davvero compreso come portare il loro stile unico nell’universo di League of Legends per raccontare storie profonde in cui i giocatori possono immergersi“, ha dichiarato Leanne Loombe, Head di Riot Forge. “Questo è solo l’inizio, abbiamo molti giochi in sviluppo e non vediamo l’ora di mostrarli ai giocatori“. Cosa ne pensate delle proposte a tema LoL?