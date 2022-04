Nuovo mese, nuova patch per League of Legends, che va a ritoccare alcuni campioni che avevano decisamente bisogno di un nerf, come Zeri e Ryze, ma anche a potenziare alcuni che non riescono a trovare un posto stabile in questa season, come Karthus e Wukong (quest’ultimo ha ricevuto un buff non da poco). Ci sono ovviamente anche dei piccoli ritocchi ad alcuni item, assieme a nuove skin Arcana: vediamo i dettagli di questo update di seguito.

Campioni — nerf

Jayce : bilanciamento agli HP e armatura per livello, andando a diminuire entrambe nell’early game ma dando un leggero boost agli HP nel late game.

: bilanciamento agli HP e armatura per livello, andando a diminuire entrambe nell’early game ma dando un leggero boost agli HP nel late game. Lee Sin : AD base e danno della Q leggermente diminuiti.

: AD base e danno della Q leggermente diminuiti. Rengar : aggiunta una passiva alla Q che fa infliggere all’abilità meno danni alle strutture.

: aggiunta una passiva alla Q che fa infliggere all’abilità meno danni alle strutture. Ryze : aumentato il danno magico in percentuale della Q, ma diminuito il danno in base al mana bonus.

: aumentato il danno magico in percentuale della Q, ma diminuito il danno in base al mana bonus. Zeri: diminuito l’AD base e la crescita di esso per livello, e l’armatura base; aumentata invece la crescita di HP per livello e la HP al livello 18. La Q è stata leggermente reworkata per lavorare più in sincronia con la R, che adesso ha una ricarica più alta, e la E, la cui ricarica adesso varia in base al livello. La W invece infligge meno danni, ma scala meglio con l’AD e l’AP.

Campioni — buff

Gangplank : aumentato il danno della passiva e ridotto il consumo in mana della W in late game.

: aumentato il danno della passiva e ridotto il consumo in mana della W in late game. Gwen : ricarica della E recuperata al primo attacco base aumentata, e diminuita la ricarica della R in early game.

: ricarica della E recuperata al primo attacco base aumentata, e diminuita la ricarica della R in early game. Kalista : aumentato il mana base, la velocità di movimento e la crescita della velocità di attacco.

: aumentato il mana base, la velocità di movimento e la crescita della velocità di attacco. Karthus : aumentato il danno della Q contro i mostri.

: aumentato il danno della Q contro i mostri. Lillia : aumentato lo scaling in AP della guarigione dalla passiva, e aumentato il danno della W.

: aumentato lo scaling in AP della guarigione dalla passiva, e aumentato il danno della W. Neeko : aumentati i danni passivi e la velocità di movimento della W.

: aumentati i danni passivi e la velocità di movimento della W. Pantheon : diminuita la rigenerazione base di HP, ma aumentata la gittata della Q. La W invece non rallenta più Pantheon se cammina indietro mentre è in uso, e la seconda parte della R impiega meno tempo ad essere eseguita.

: diminuita la rigenerazione base di HP, ma aumentata la gittata della Q. La W invece non rallenta più Pantheon se cammina indietro mentre è in uso, e la seconda parte della R impiega meno tempo ad essere eseguita. Wukong : diminuita la ricarica della Q e della W, e quest’ultima adesso può essere usata per scavalcare il terreno. Danni AP della E e danni bonus contro i mostri aumentati.

: diminuita la ricarica della Q e della W, e quest’ultima adesso può essere usata per scavalcare il terreno. Danni AP della E e danni bonus contro i mostri aumentati. Yasuo : aumentati gli HP base e diminuita la ricarica della R in early game.

: aumentati gli HP base e diminuita la ricarica della R in early game. Yone: diminuita la ricarica della R.

Oggetti — cambiamenti

Avvento dell’inverno (Winter’s approach) : aumentato il costo totale e diminuiti gli HP.

: aumentato il costo totale e diminuiti gli HP. Maschera dell’abisso (Abyssal mask) : aumentata la riduzione magica ai nemici.

: aumentata la riduzione magica ai nemici. Ombra tagliente (Umbral glaive) : diminuito il costo totale e diminuita la ricarica della passiva.

: diminuito il costo totale e diminuita la ricarica della passiva. Pietra di luna rinnovata (Moonstone renewer) : diminuita la guarigione e scudo bonus.

: diminuita la guarigione e scudo bonus. Tempesta impetuosa (Stormrazor): aumentata la ricarica dell’abilità attiva.

Sono infine state introdotte nuove skin Arcano Maggiore per Ahri, Hecarim, Ryze, Rakan e Xayah, assieme alle loro chroma. Potete visualizzare le note complete della patch 12.7 di League of Legends tramite questo link.