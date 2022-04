Eccoci con la seconda patch del mese di aprile per League of Legends (potete trovare quella precedente a questo indirizzo). Questa volta vediamo un importante rework a Swain, assieme ad altre modifiche non indifferenti a campioni come Kai’Sa, la quale ultimamente stava dominando la mid lane. Gli item non sono sicuramente il punto forte di questo update, mentre tra le nuove skin in arrivo ne troviamo di molto interessanti appartenenti alla linea Eclissi Lunare ed Eclissi Solare. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le novità.

Campioni — rework, buff e nerf

Swain — rework di tutto il set di abilità, il quale adesso ruota molto di più attorno alla passiva e alla R.

Passiva : la guarigione dai frammenti d’anima aumenta in late game, assieme alla salute massima aggiuntiva.

: la guarigione dai frammenti d’anima aumenta in late game, assieme alla salute massima aggiuntiva. Q : aumentato il danno base, ma ridotto lo scaling in AP; ridotto inoltre il tempo di ricarica e il costo in mana in early game.

: aumentato il danno base, ma ridotto lo scaling in AP; ridotto inoltre il tempo di ricarica e il costo in mana in early game. W : diminuito il costo in mana e implementata la possibilità di mostrare l’elenco di nemici in portata dell’abilità segnalandola.

: diminuito il costo in mana e implementata la possibilità di mostrare l’elenco di nemici in portata dell’abilità segnalandola. E : conferisce un frammento d’anima per ciascun campione immobilizzato, fornendone anche visione. Ridotto inoltre il tempo di ricarica se usata durante la R.

: conferisce un frammento d’anima per ciascun campione immobilizzato, fornendone anche visione. Ridotto inoltre il tempo di ricarica se usata durante la R. R: diminuito sensibilmente il tempo di ricarica, ridotto leggermente il danno e aumentato l’assorbimento di salute, che adesso scala molto meglio con l’AP. Aggiunto inoltre il valore Potere Demoniaco, che decade col tempo ma che aumenta mentre assorbe campioni nemici; questo andrà a determinare la durata della R quando questa viene lanciata. Infine la seconda parte della R (Esplosione Demoniaca) potrà essere lanciata senza fermare la prima parte dell’abilità. I danni di Esplosione Demoniaca sono stati potenziati, e l’abilità adesso rallenta tutti i nemici colpiti, ma il danno non aumenterà più in base alla salute assorbita.

Bard — aumentati i danni della passiva e la guarigione della W.

— aumentati i danni della passiva e la guarigione della W. Ezreal — diminuito il tempo di ricarica della R in late game.

— diminuito il tempo di ricarica della R in late game. Fiddlesticks — aumentata la cura della W in late game.

— aumentata la cura della W in late game. Jhin — aumentata la durata dello stun della W e aumentato il tempo di ricarica della E in early game, ma diminuito in late game.

— aumentata la durata dello stun della W e aumentato il tempo di ricarica della E in early game, ma diminuito in late game. Jinx — diminuita la salute base.

— diminuita la salute base. Kai’Sa — aumentato leggermente il danno della passiva, che adesso però scala in base alla salute mancante del nemico. Diminuito inoltre lo scaling in AP della W, ma aumentato quello della R.

— aumentato leggermente il danno della passiva, che adesso però scala in base alla salute mancante del nemico. Diminuito inoltre lo scaling in AP della W, ma aumentato quello della R. Kassadin — aumentato il danno base della Q e lo scaling in AP, e aumentato lo scaling in AP della W.

— aumentato il danno base della Q e lo scaling in AP, e aumentato lo scaling in AP della W. Mordekaiser — velocità di movimento bonus conferita dalla passiva aumentata in late game.

— velocità di movimento bonus conferita dalla passiva aumentata in late game. Poppy — diminuito il tempo di ricarica della W. Aumentato inoltre il tempo di lancio della R, assieme alla velocità del proiettile e alla distanza di spinta, e diminuito il rimborso di tempo di ricarica in caso di cancellazione.

— diminuito il tempo di ricarica della W. Aumentato inoltre il tempo di lancio della R, assieme alla velocità del proiettile e alla distanza di spinta, e diminuito il rimborso di tempo di ricarica in caso di cancellazione. Sejuani — diminuito il tempo di attivazione della passiva in late game.

— diminuito il tempo di attivazione della passiva in late game. Soraka — diminuita la cura della W in late game e lo scaling in AP.

— diminuita la cura della W in late game e lo scaling in AP. Sylas — diminuito il tempo di ricarica della R.

— diminuito il tempo di ricarica della R. Tristana — aumentata leggermente la crescita di AD per livello.

— aumentata leggermente la crescita di AD per livello. Vel’Koz — aumentato lo scaling in AP della Q e della W.

— aumentato lo scaling in AP della Q e della W. Vladimir — armatura base aumentata.

— armatura base aumentata. Xayah — diminuiti i danni della Q e aumentato il tempo di ricarica, entrambi in late game.

— diminuiti i danni della Q e aumentato il tempo di ricarica, entrambi in late game. Xerath — aumentata la durata dello stun della E.

— aumentata la durata dello stun della E. Zoe — diminuito il costo in mana della Q e della R.

Oggetti — cambiamenti

Cronografo (Stopwatch) — l’oggetto non potrà più essere acquistato in caso si possiedano già Angelo Custode (Guardian Angel) o Clessidra di Zhonya (Zhonya’s Hourglass).

Skin e chroma in arrivo

A partire dal 28 aprile le seguenti skin verranno implementate nel gioco, ognuna con il suo set di chroma:

Aatrox Eclissi Lunare

Gangplank il Traditore

Kayle Oscuratrice

Sejuani Eclissi Solare

Senna Eclissi Lunare & Senna Eclissi Lunare (Edizione Prestigio)

Sivir Eclissi Solare

Yasuo Corsaro

Per questa nuova patch di League of Legends è tutto, fateci sapere cosa pensate dei cambiamenti in un commento qui sotto, soprattutto per quanto riguarda l’interessante rework fatto a Swain. Potete trovare le note dell’update complete tramite il sito ufficiale del gioco.