Legends of Runeterra: ecco quando inizia l’open beta del gioco

Sappiamo ormai con certerzza che Riot Games ha intenzione di portare in vita altri progetti dedicati all’universo di League of Legends. Durante lo scorso anno la compagna ha svelato 2 progetti maggiori che andranno a toccare generi come l’FPS Competitivo e il Picchiaduro. Ma tra le nuove opere della nota compagnia va contata sicuramente anche Legends of Runeterra. Dopo un periodo dedicato ai test in closed beta (dove solo pochi giocatori hanno avuto accesso), il gioco si prepara ad debuttare con una versione di test aperta a tutti.

Annunciato ufficialmente attraverso un video (presente sul canale ufficiale del gioco) l’open beta di Legends of Runeterra arriverà su PC a partire dal prossimo 24 Gennaio. Chi sfrutterà il modulo di pre-registrazione (presente sul sito ufficiale) prima del 20 Gennaio avrà la possibilità di sfruttare la beta con 24 ore d’anticipo. In concomitanza con l’uscita di questa versione di prova il gioco riceverà anche svariati aggiornamenti.

La Stagione Competitiva 0 partirà ufficialmente il 24 Gennaio, le modalità competitive verranno aggiunte al gioco ed i giocatori potranno (finalmente) gestire a piacimento la propria lista amici. Vi ricordiamo che Legends of Runeterra è un CCG (Collectible Card Game) che uscirà in futuro su PC e dispositivi Mobile.

Non conosciamo ancora una data ufficiale d’uscita del prodotto definitivo. Per novità riguardanti questo specifico titolo vi invitiamo di rimanere sintonizzati sul nostro sito!