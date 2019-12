LEGO The Skywalker Saga: disponibile nuovo trailer

Uno dei franchise indubbiamente più popolari è quello di LEGO, grazie alla compagnia Traveller’s Tales che durante questi anni ha realizzato decine di tie-in dedicati alle migliori produzioni cinematografiche. Dopo anni e anni di attesa da parte dei fan provenienti da tutto il mondo, finalmente è uscito nelle sale di tutto il mondo Star Wars: The Rise of Skywalker, che pone fine alla nuova trilogia firmata Disney.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, Traveller’s Tales Games ha pubblicato un nuovo trailer per LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, la collection che comprende al suo interno tutti gli episodi della serie cinematografica uscita finora, dal primo titolo della saga in poi. Non ci resta a questo punto che lasciarvi al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni a riguardo del titolo da parte della compagnia di sviluppo, pertanto non ci rimane che attendere pazientemente ulteriori aggiornamenti in merito.

Vi ricordiamo che LEGO Star Wars The Skywalker Saga sarà disponibile nel corso del 2020, rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One, PC e ovviamente Nintendo Switch.