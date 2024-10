Offerte Prime? Non servono per avere la Lenovo Legion Go a un super prezzo

In questi giorni, siamo abituati a vedere molte offerte su Amazon riservate agli iscritti a Prime. Con la Lenovo Legion Go, però, non è necessario alcun abbonamento. Ancora più sorprendente è il prezzo attuale di questa console portatile, disponibile su Amazon a soli 654,12€.

Lenovo Legion Go, chi dovrebbe acquistarla?

Il Lenovo Legion Go è l'acquisto ideale per i gamer che cercano un'esperienza di gioco mobile senza compromessi. Dotata di un touchscreen da 8,8" ad alta risoluzione e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, questa console promette prestazioni eccezionali e una qualità dell'immagine sorprendente. Se siete gamer appassionati che non vogliono rinunciare alla qualità visiva e alla fluidità di gioco anche in movimento, la Lenovo Legion Go soddisferà ogni vostra esigenza.

Grazie alla sua configurazione hardware di alto livello, che include AMD Ryzen Z1 Extreme, 16GB di RAM e una SSD da 512GB, potrete godere dei vostri giochi preferiti con dettagli grafici al massimo e tempi di caricamento ridotti. Oltre alle performance, la Lenovo Legion Go si distingue anche per il comfort d'uso, grazie ai controller ergonomici Legion TrueStrike.

Se passate lunghe ore in sessioni di gioco, apprezzerete la disposizione dei tasti e la possibilità di utilizzare un mouse verticale per una mira ottimale. La modalità FPS integrata è un altro aspetto che i giocatori più esigenti troveranno particolarmente utile, consentendo una precisione di tiro ineguagliabile. Se il vostro obiettivo è unire la portabilità di un dispositivo mobile alle prestazioni e al comfort di una vera e propria console da gioco, la Lenovo Legion Go rappresenta una scelta eccellente.

Vedi offerta su Amazon