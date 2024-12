Lenovo Legion Go S potrebbe essere un handheld con SteamOS

Un leak ha rivelato che il tanto chiacchierato handheld "low price" di Lenovo, ovvero Legion Go S, potrebbe uscire in una variante compatibile, o addirittura con preinstallato, SteamOS. Le immagini diffuse dal leaker Evan Blass mostrano due varianti del dispositivo, una nera e una bianca, con la nera che presenta un pulsante Steam sul lato sinistro dello schermo.

Questo sviluppo segue l'annuncio di Valve di voler supportare altri dispositivi portatili oltre allo Steam Deck con il suo sistema operativo SteamOS. Finora, la maggior parte dei produttori come Asus, MSI e la stessa Lenovo (con Legion Go che potete trovare in offerta su Amazon) avevano optato per Windows sui loro handheld gaming, ma la scarsa ottimizzazione di Windows per gli handhled sta spingendo le aziende a cercare alternative valide e che permettano di sfruttare il pieno potenziale del loro hardware.

SteamOS potrebbe presto essere presente su più dispositivi portatili da gaming.

Valve ha recentemente aggiornato le sue linee guida per il branding, includendo l'etichetta "Powered by SteamOS" per l'hardware certificato. Questo suggerisce che l'azienda stia collaborando con più produttori terzi, oltre ad Asus, per certificare dispositivi con SteamOS.

Nonostante un tentativo fallito nel 2013 con l'iniziativa Steam Machines, questa volta le prospettive per Valve sembrano migliori. Il successo dello Steam Deck e l'efficacia del layer di compatibilità Proton nel far girare giochi Windows su Linux hanno dimostrato la validità di questo approccio, portando Valve a guadagnare la totale fiducia dei giocatori PC.

L'adozione di SteamOS da parte di produttori come Lenovo potrebbe segnare una svolta significativa nel mercato dei dispositivi da gaming portatili. Offrendo un'alternativa ottimizzata a Windows, SteamOS potrebbe migliorare notevolmente l'esperienza utente su questi dispositivi, aumentandone l'attrattiva per i consumatori.

Con l'avvicinarsi del CES 2025, è possibile che assisteremo all'annuncio di numerosi nuovi dispositivi basati su SteamOS. Questo potrebbe portare a una maggiore competizione nel settore e a una più ampia scelta per i consumatori interessati al gaming portatile.