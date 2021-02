LevlUp è un brand di Gaming Booster divenuto molto celebre, negli scorsi tre anni, sul territorio europeo. Il merito è tutto da ritrovarsi in una elevata attenzione alle necessità dei giocatori che ha permesso all’azienda di diventare un punto di riferimento nel panorama degli eSport e fra gli streamer più famosi in Europa. Abbiamo avuto l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere con il team di LevlUp per chiedere maggiori informazioni sulla loro linea di prodotti e sul segreto del loro successo.

Dov’è nata l’idea alla base di LevlUp e cosa spinse a scegliere i gamer come target di riferimento?

I fondatori dell’azienda si incontravano spesso il sabato sera con gli amici per le sessioni di gioco. Durante queste sessioni bevevano un energy drink dopo l’altro, finché si sono posti la domanda, se questi ultimi avessero realmente effetto. Ben presto tutti si ritrovarono d’accordo sul fatto che gli energy drink avevano solo un breve effetto, prima di ripresentare i sintomi della sonnolenza. Gli energy drink, inoltre, non erano in grado di risolvere il problema più importante: quando si gioca a titoli estremamente competitivi, come League of Legends, Fortnite o Call of Duty, si ha bisogno di rimanere concentrati. Perché in questi giochi c’è bisogno di essere multitasking: il Team deve essere coordinato, bisogna guardare la mappa e si devono elaborare strategie. La summa di queste due importanti mancanze ha fatto nascere LevlUp: Perché non importa se si è casual gamer o professionisti, si ha sempre bisogno di riflessi pronti e di concentrazione. E questa è la nostra missione: migliorare le prestazioni dei gamer. Da quando fu fondata in Germania, nel giugno 2018, LevlUp è cresciuta in maniera esponenziale e si è anche espansa in altri paesi europei.

Il settore degli energy drink è, indubbiamente, ricco di competitor, qual’è la differenza tra LevlUp e gli altri brand?

LevlUp si concentra su prodotti di alta qualità. I nostri clienti possono essere sicuri che i nostri Gaming Booster siano prodotti secondo elevati standard qualitativi. I nostri punti di forza sono un’attenzione al gusto finale dei nostri prodotti, al loro prezzo, e alla sostenibilità. Questa politica ha reso LevlUp il gaming booster più popolare d’Europa. Ovviamente ci sono altri brand sul mercato, ma noi ci concentriamo sui nostri prodotti.

Che cos’è, esattamente, un Gaming Booster e qual è la differenza rispetto agli energy drink normali?

LevlUp ha inventato il Gaming Booster. Una bevanda creata con l’intenzione di migliorare le prestazioni dei gamer e di porsi come un’alternativa migliore, agli altri energy drink, per i seguenti motivi: LevlUp contiene solo un decimo dello zucchero rispetto ai normali energy drink. Di norma 500ml, di un altro energy drink, contiene tra i 50 e i 60g di zucchero, LevlUp ne contiene solo 5. Inoltre, LevlUp ha, un prezzo conveniente, in quanto una porzione da 500ml costa meno di un Euro. Infine, LevlUp, è ecologicamente sostenibile, lo facciamo perché vogliamo ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. Una confezione di LevlUp equivale a 40 lattine degli altri energy drink. Sembra ovvio cosa sia più sostenibile.

Dove vengono prodotte le vostre bevande e quali sono quelle più vendute?

Tutti i nostri prodotti vengono realizzati in Germania, seguendo i più elevati standard di qualità. Per questo siamo fieri di poter usare la prestigiosa etichetta ‘’Made in Germany’’. Per quanto riguarda i prodotti più venduti della linea LevlUp, indubbiamente Galaxy Edition, Blue Crush & Nuklear.

Quanto dura l’effetto di LevlUp e si può usare anche in ambito sportivo?

La nostra community sostiene che l’effetto cominci dopo circa 15-30 minuti e si esaurisca nel giro di 2-3 ore. Alcuni nostri clienti, inoltre, usano LevlUp anche per attività come sport o lavoro. In ogni caso, la nostra bevanda è stata creata con in mente i gamer e non intendiamo ampliare il nostro obiettivo. I gamer hanno esigenze particolari e noi cerchiamo sempre di migliorare la nostra bevanda tenendo a mente le loro necessità.

Per curiosità, siete anche voi dei gamer?

Certamente anche se abbiamo gusti molto diversi. Alcuni preferiscono i titoli di Nintendo, come Animal Crossing o Pokémon, altri adorano gli sparatutto come Counter Strike, mentre altri ancora sono giocatori di lunga data di League of Legends.

Dove è possibile trovare i prodotti di LevlUp? E in che paesi sono disponibili?

Le nostre bevande sono disponibili per la vendita esclusivamente nel nostro shop online. Questa decisione strategica ha molti vantaggi. Prima di tutto, tutti i clienti di LevlUp, sanno che riceveranno un prodotto originale e di alta qualità; secondo, sulla nostra homepage, le persone possono ricevere aggiornamenti diretti sui nuovi prodotti, sui nuovi gusti e tutto quello che circonda l’universo di LevlUp. Questa scelta, infine, ci ha permesso di rendere disponibile LevlUp inoltre 30 paesi europei. I nostri mercati più grandi sono al momento quelli tedeschi e francesi; in Italia l’azienda si è già affermata.

Prima di salutarvi, volevamo chiedervi quali sono i vostri obiettivi e dove vi vedete tra 5 anni?

Il nostro obiettivo principale è quello di migliorare le prestazioni dei gamer. Dopo la fantastica partenza in Germania, Austria e Svizzera, e il feedback positivo che abbiamo avuto dai paesi in cui si parla francese, vogliamo espanderci in tutta l’Europa. Al momento spediamo in più di 30 paesi, ma nei prossimi anni cominceremo una campagna Marketing che vada a toccare tutti i paesi europei. Da ottobre 2020 siamo presenti anche in Italia, dove collaboriamo già con grandi personalità del mondo dello streaming come Ilmasseo e Cicciogamer89. Noi siamo tutti gamer e amiamo condividere questa passione con persone di tutte le nazionalità.