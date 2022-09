Quando parliamo di soulslike è quasi impossibile non pensare a quei titoli che hanno contribuito a creare questo sottogenere di esperienze. A raccogliere lo spunto dato in primis da From Software con i propri Dark Souls ci sono stati diversi team di sviluppo provenienti da ogni parte del globo. I progetti che strizzano l’occhio al filone soulslike sono numerosi, e uno di questi, Lies of P, è sicuramente uno dei più promettenti ed entusiasmanti che ci siano in lavorazione.

Il nuovo soulslike del team sud coreano Neowiz ci promette di portarci nuovamente all’interno del mondo di Pinocchio, ma da una nuova incredibile prospettiva molto allettante. Lies of P è tornato a mostrarsi nel corso della scorsa Gamescom 2022, e poco dopo la fiera europea il director del gioco, Choi Ji-Won, è stato protagonista di un’interessante intervista rilasciata alla redazione di Gamereactor.

All’interno di questa chiacchierata, il director di Lies of P ha confermato di essere un grande fan di Bloodborne, gioco From Software che in molti affiancano spesso proprio alla nuova avventura videoludica di Pinocchio. “Mi sento così onorato che la mia arte sia stata affiancata al nome di Bloodborne”. Nonostante questo, Choi Ji-Won, ha dichiarato che le forti ispirazioni al titolo From non sono state volute e risultano fortuite.

“Sebbene come team siamo molto onorati che molti giocatori abbiano rivisto le atmosfere alla Bloodborne nel nostro trailer, il tutto non è stato intenzionale. Detto questo, Bloodborne e altri titoli simili ai Souls sono sicuramente una fonte di ispirazione, e quasi tutti nel nostro team sono fan sfegatati di questo tipo di esperienze”. Questo è quanto ha voluto aggiungere alla fine il director di Lies of P. Di sicuro parliamo di uno dei titoli più attesi da molti appassionati, anche se ancora oggi non conosciamo una data di lancio meglio precisata.