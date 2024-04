Questo è un ottimo motivo per giocare a Lies of P!

Forte di una direzione artistica immersiva e coinvolgente, e dotato di un sistema di combattimento davvero galvanizzante, Lies of P è un titolo che, sin dall'uscita, ci siamo sentiti di premiare, visto l'ottimo lavoro svolto dal team di Neowix per offrirci un soulslike accattivante e, per certi versi, anche molto accessibile. Per questo, qualora non lo abbiate ancora giocato, abbiamo deciso di "offrirvi un buon motivo" per ripensarci, approfittando di quella che è un'ottima offerta Amazon dove, grazie ad uno sconto del 33%, è possibile portarsi a casa questo ottimo gioco in versione PS5 al prezzo di appena 39,99€!

Lies of P, chi dovrebbe acquistarlo?

Lies of P è un titolo divertente ed accessibile che, a differenza di altri Soulslike, non si propone come un gioco immediatamente punitivo, pur avendo dei suoi momenti particolarmente ostici e complessi. La curva della difficoltà è infatti ben bilanciata, ed una patch post lancio ha reso il titolo generalmente più masticabile anche a chi, magari, si era fatto intimidire proprio dal pensiero di dover affrontare un gioco troppo duro e spigoloso.

In tal senso, Lies of P offre un'esperienza di gioco che bilancia abilmente la sfida con la gratificazione, garantendo ore di divertimento a chiunque sia pronto ad affrontare le sfide che il gioco propone. Inoltre, grazie alla sua narrazione avvincente e alla varietà di scenari e nemici, questo ottimo action vi garantirà un'esperienza di gioco ricca e appagante, adatta sia ai veterani del genere Soulslike che ai giocatori meno esperti.

Galvanizzante ed affascinante, Lies of P è, insomma, un titolo davvero imperdibile che, per questo, potrebbe rappresentare una divagazione nuova e piacevole, specie in questo periodo in cui, al netto della recente uscita di titoloni come Final Fantasy VII Rebirth, non ci sono all'orizzonte uscite particolarmente calamitanti. Detto questo, allora, perché non approfittare di questa ottima offerta?

Vedi offerta su Amazon