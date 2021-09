Life is Strange: True Colors | Guida ai Finali e alle Scelte da compiere

Proprio come i suoi predecessori, anche Life is Strange: True Colors (qui la recensione) prevede una serie di finali alternativi per l’avventura con scelte che vanno ad aggiungere o togliere personaggi a quei finali. Il viaggio di Alex, composto da 5 capitoli complessivi, sarà un viaggio ricco di scelte e decisioni che andranno inevitabilmente a modificare il suo destino. Oltre alle opzioni di dialogo ci saranno delle scelte più complesse da prendere e sono proprio quelle le decisioni che modificheranno la storia del gioco. In questa guida ai finali vedremo quindi prima tutte le scelte disponibili in ogni capitolo di gioco e poi come fare per cambiare il finale dell’avventura.

IMPORTANTE: Data la natura della guida, inutile dire che conterrà pesanti spoiler sul gioco.

Life is Strange: True Colors, le Decisioni da prendere in ogni capitolo

Dal capitolo 3 in poi, il gioco vi porrà di fronte a decisioni importanti che andranno leggermente a modificare l’epilogo alla fine del capitolo 5. Sono 3 in totale, ecco quali sono e in che modo influiscono sull’avventura.

Lascia Charlotte in pace o prendi la sua rabbia

Al termine del Capitolo 3 potrete scegliere se arrabbiarvi con Charlotte o lasciarla in pace. Non esiste una scelta più giusta dell’altra ma entrambe influiranno su quello che succederà nel Capitolo 5.

Prendi la rabbia di Charlotte – Affrontando la rabbia di Charlotte, Alex ne uscirà contagiata e dopo avrà un scatto d’ira con Steph e Ryan. Per questo motivo, loro la lasceranno sola nell’appartamento e Alex si troverà senza compagni nell’indagine sull’USB. Nel Capitolo 4, durante il festival, Charlotte dirà ad Alex che si sentirà insensibile. Mentre nel Capitolo 5 non difenderà Alex durante la riunione comunale.

– Affrontando la rabbia di Charlotte, Alex ne uscirà contagiata e dopo avrà un scatto d’ira con Steph e Ryan. Per questo motivo, loro la lasceranno sola nell’appartamento e Alex si troverà senza compagni nell’indagine sull’USB. Nel Capitolo 4, durante il festival, Charlotte dirà ad Alex che si sentirà insensibile. Mentre nel Capitolo 5 non difenderà Alex durante la riunione comunale. Lascia Charlotte in pace – Alex si scusa con Charlotte e le offre delle rassicurazioni sul futuro. In questo modo Alex non viene contagiata dalla sua rabbia e indagherà sull’USB insieme a Steph e Ryan. Durante il festival, sempre nel Capitolo 4, Charlotte condividerà un bel momento con Alex vicino al fiume e verrà in soccorso della protagonista nel Capitolo 5.

Racconta a Riley di Eleanor o Mantieni il segreto

Al termine del Capitolo 4 potrete scegliere se raccontare a Riley di Eleanor o mantenere il segreto sulle sue condizioni. Anche in questo caso la scelta è complessa, ma se vi recate alla fermata dell’autobus e parlate con la donna, dopo aver esaminato le emozioni di Eleanor, dovrete per forza scegliere.

Racconta a Riley di Eleanor – In questo caso, Riley deciderà di rimanere ad Haven per stare con lei. Eleanor però non difenderà Alex durante la riunione del consiglio comunale nel Capitolo 5.

– In questo caso, Riley deciderà di rimanere ad Haven per stare con lei. Eleanor però non difenderà Alex durante la riunione del consiglio comunale nel Capitolo 5. Mantieni il segreto Eleanor – Con questa scelta Riley lascerà Haven per seguire i suoi sogni fuori città. Eleanor vi darà la sua fiducia alla riunione del Capitolo 5.

Firma l’affidavit o prendi la paura Pike

Nel Capitolo 4, Alex verrà presa in custodia da Pike per via delle prove trovate nell’USB. A questo punto, percependo la paura di Pike per Typhon, dovrete scegliere tra due opzioni.

Firmare l’affidavit – In questo caso Alex si impegnerà a non seguire più Typhon e a lasciare andare ogni prova a suo sfavore. Pike però avrà troppa paura di confermare la vostra versione durante la riunione del consiglio comunale nel Capitolo 5.

– In questo caso Alex si impegnerà a non seguire più Typhon e a lasciare andare ogni prova a suo sfavore. Pike però avrà troppa paura di confermare la vostra versione durante la riunione del consiglio comunale nel Capitolo 5. Prendere la paura di Pike – Pike non sarà più impaurito parlerà per voi durante il consiglio, inoltre ci saranno alcuni cambiamenti nei dialoghi e nello stato d’animo de Alex.

Life is Strange: True Colors, tutti i finali del gioco

La diapositiva dell'inizio di un lungo, fantastico viaggio.

Se le decisioni viste sino ad ora vanno ad influenzare semplicemente il rapporto con alcuni personaggi, il finale di The Life is Strange: True Colors dipende da una scelta fondamentale che avviene alla fine del gioco: rimanere ad Haven e costruirsi una vita lì, o cercare l’avventura e lasciare la città.

Questi sono i 2 finali principali del gioco, che possono variare leggermente a seconda di alcune delle scelte viste fino ad ora e al rapporto romantico che si sceglie di costruire con Steph o Ryan nel Capitolo 4. Ecco dunque tutti i finali del gioco in tutte le sue varianti:

Rimani a Haven – Se rimanete ad Haven senza aver iniziato nessuna relazione, Alex si costruirà una vita nella città. Steph invece deciderà di lasciare Haven consegnando ad Alex le chiavi del negozio di dischi. VARIANTE STEPH : Se avete una relazione con Steph, rimarrà in città con voi al negozio. VARIANTE RYAN : Se avete una relazione con Ryan lo vedrete con Alex mentre costruiscono una vita insieme ad Haven. Steph invece se ne andrà lasciando le chiavi del negozio ad Alex.

– Se rimanete ad Haven senza aver iniziato nessuna relazione, Alex si costruirà una vita nella città. Steph invece deciderà di lasciare Haven consegnando ad Alex le chiavi del negozio di dischi. : Se avete una relazione con Steph, rimarrà in città con voi al negozio. : Se avete una relazione con Ryan lo vedrete con Alex mentre costruiscono una vita insieme ad Haven. Steph invece se ne andrà lasciando le chiavi del negozio ad Alex. Parti in cerca di avventura – Alex lascerà Haven iniziando la sua carriera musicale. Se avete mantenuto il segreto di Eleanor, non avete preso la rabbia di Charlotte e avete rimosso la paura di Pike, tutti loro saranno alla fermata dell’autobus per salutarvi. Se avete fatto le scelte contrarie, invece non ci saranno. VARIANTE RYAN: Se avete una relazione con Ryan lo partire con Alex e sul palco riceverete un suo messaggio mentre le vostre foto insieme saranno nella custodia della chitarra. VARIANTE STEPH: Se avete una relazione con Steph, il finale sarà lo stesso che con Ryan.

Quindi come vedete non ci sono finali migliori o finali peggiori per Life is Strange: True Colors, ma solo quelli che scegliete. E voi quale finale avete scelto?