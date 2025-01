Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sembra il GDR piratesco che abbiamo sempre sognato

Il nuovo capitolo spin-off della serie Like a Dragon, ambientato alle Hawaii, uscirà il prossimo mese. Sega e Ryu Gotoku Studio hanno trasmesso ieri una presentazione di 15 minuti che illustra le principali caratteristiche del gioco, tra cui il combattimento a terra e navale, confermando anche la presenza della modalità New Game Plus gratuita al lancio.

Ebbene, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sembra tanto esuberante e fuori di testa - e di quello siamo abituati nella serie Yakuza - quanto incredibilmente immersivo. Che sia il gioco di ruolo a tema piratesco che abbiamo sempre sognato e che ci meritiamo dopo il flop di Skull and Bones dello scorso anno?

Il protagonista Goro Majima potrà utilizzare due stili di combattimento: "Mad Dog", il classico stile da picchiaduro della serie Yakuza con alcune varianti in base alle caratteristiche del protagonista, chiaramente differente rispetto a Kiryu, e "Sea Dog", che lo trasforma in un vero e proprio pirata armato di sciabola e pistola. Quest'ultimo stile permette persino di evocare potenti compagni come lo "Squalo Mangiauomini" o la "Scimmia Sadica" una volta riempita la barra della follia, rendendo i combattimenti ancora più folli.

Il gioco presenterà vaste aree esplorabili, con battaglie che coinvolgono decine di nemici contemporaneamente. Grande spazio sarà dato poi al combattimento navale, che sembra ispirarsi a titoli come Assassin's Creed: Black Flag, con la possibilità di personalizzare la propria nave e gestire l'equipaggio.

Ovviamente, non mancheranno i classici minigiochi della serie, ambientati in un'isola-nave criminale. Insomma, nonostante le aspettative iniziali per un'esperienza più lineare, il gioco si preannuncia come un titolo di vaste proporzioni, per cui potrebbe richiedere oltre 100 ore per essere completato appieno, in linea con i precedenti capitoli della saga

Il nuovo capitolo di Like a Dragon sembra, quindi, voler espandere ulteriormente la formula della serie, introducendo elementi di gameplay inediti come il combattimento navale, pur mantenendo le caratteristiche che hanno reso popolare il franchise. L'ambientazione hawaiana e lo stile piratesco di Majima promettono di offrire un'esperienza fresca ai fan di lunga data. Resta da vedere come questi nuovi elementi si integreranno con il classico gameplay della serie e se riusciranno a mantenere alto l'interesse dei giocatori per tutta la durata dell'avventura.