Lo sviluppo di PS5 Pro è iniziato al lancio di PS5

Sony ha iniziato lo sviluppo di PS5 Pro poco prima del lancio della PS5 standard, facendo partire attivamente il progetto non appena venne rilasciata la console a fine 2020. Hideaki Nishino, CEO di PlayStation, ha rivelato in un'intervista a Variety che PS4 Pro ha rappresentato il 20% delle vendite totali di PS4 dopo il suo lancio nel 2016, dimostrando una forte domanda da parte dei giocatori nei confronti delle console "high-end".

In virtù del successo della prima console mid-gen di Sony, l'azienda ha deciso di ripetere l'operazione, questa volta, però, giocando d'anticipo e cominciando il progetto nell'esatto momento in cui la console standard venne rilasciata, sviluppando il nuovo hardware per 4 lunghi anni.

Sony, infatti, voleva soddisfare in primis le esigenze dei giocatori più esigenti e, successivamente, allungare il ciclo vitale di PS5, in maniera analoga a quanto successo con PlayStation 4 Pro che vende ancora oggi.

Nishino ha sottolineato l'importanza di innovare costantemente: "Ci sono tecnologie che possono crescere nel giro di tre o cinque anni. L'innovazione e il progresso tecnologico sono più rapidi al giorno d'oggi, motivo per il quale ha senso creare delle console mid-gen".

La decisione di sviluppare PS5 Pro è stata presa considerando anche l'evoluzione del mercato tecnologico. Nishino ha spiegato: "I telefoni si aggiornano ogni anno, i PC ogni anno. Non credo che ci aggiorneremo ogni anno, ma ci sono cose che possiamo mettere insieme per portare le innovazioni più grandi nel segmento delle console di gioco, senza creare una nuova generazione di macchine da gioco".

Il lancio di PS5 Pro mira, inotlre, a mantenere alto l'interesse dei giocatori durante il ciclo vitale della console. Nishino ha commentato: "Al terzo anno, di solito, le conversazioni sulle console diminuiscono e si spostano più sulla prossima generazione. Ma siamo felici di vedere che la maggior parte degli utenti è interessata alla PS5 Pro".

Sony sta adottando un approccio strategico per prolungare il ciclo di vita delle sue console. Nishino ha affermato: "Progettiamo tutto pensando a una sola generazione. Non è che facciamo un passo in avanti senza conoscere i due successivi. Dobbiamo assicurarci che il ciclo generazionale di 10 anni continui ad andare avanti".

Con il lancio imminente di PS5 Pro (che potete preordinare su Amazon), l'elenco dei giochi "Enhanced", che supporteranno nativamente la console con nuove modalità grafiche ad hoc, sta crescendo rapidamente e, al momento, conta oltre 80 titoli.

La strategia di Sony di introdurre versioni "Pro" delle sue console sembra aver pagato, attirando non solo i fan più accaniti di PlayStation, ma anche nuovi utenti interessati alle prestazioni di fascia alta e che non si sono spaventati per il prezzo di vendita elevato.