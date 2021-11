L’opening in stile anime di Call of Duty Warzone è la cosa più bella che vedrete oggi

Uno dei punti di forza maggiori di Call of Duty Warzone è la sua folta community di appassionati. Una grossa fetta di giocatori che è ancora attaccata al batttle royale di COD anche dopo che il titolo si è già trasformato una miriade di volte dal lancio ufficiale. Proprio per questo attaccamento al titolo, ogni tanto appare in rete un qualche omaggio fan-made tutto dedicato a Warzone, ma quello che è uscito in queste ore vi lascerà senza parole.

Il nuovo tributo al battle royale di Activision arriva direttamente da Reddit, dove l’utente conosciuto online come ‘Elivs_98’ ha pubblicato un video in cui Call of Duty Warzone si trasforma in un prodotto in stile anime. Nello specifico, l’appassionato ci mostra come potrebbe essere, secondo la sua visione, un opening di un possibile serie animata giapponese di Warzone.

Il video lascia senza parole per quanto Call of Duty Warzone si sposi alla perfezione con lo stile di sigla d’apertura di un anime. Ad accompagnare la sequenza di immagini c’è ovviamente anche un pezzo musicale Jrock e tutti i testi scritti in kanji giapponesi. Le sequenze scelte dall’appassionato, infine, son state prese da più trailer e teaser delle varie stagioni o dei diversi aggiornamenti importanti del gioco.

Il video di questo utente ha fatto velocemente il giro del web, e un po’ tutta la community si è fermata a porgere i propri apprezzamenti a quello che è senza dubbio un lavoro inaspettatamente ben riuscito. Ora però ci viene seriamente voglia di vedere una serie anime su Warzone.