Lucasfilm Games: è solo all’inizio, sarà un 2021 ricco di annunci

A pochissimi giorni dal ritorno nel mondo dei videogames di Lucas Arts, o meglio, Lucasfilm Games, sembrerebbe che la neo azienda abbia le idee chiare in testa. Abbiamo potuto vedere come dopo l’annuncio di un nuovo titolo di Indiana Jones inedito, Ubisoft si sia lanciata nell’universo di Star Wars con in programma un grosso ed importante progetto. Se poi in tutto questo pensiamo che lo sviluppo che verrà affidato ai ragazzi di Massive Entertainment, già autori dei due capitoli di The Division, non possiamo che essere felici.

Durante una recente intervista, Lucasfilm Games ha dichiarato che ha altri giochi da annunciare nel corso del 2021, tra i quali quelli legati al franchise di Guerre Stellari ed altri brand altrettanto noti. I videogiocatori di vecchia data sanno bene quanto Lucas Arts abbia influenzato la loro visione del videogame, con capolavori del calibro di Monkey Island, Grim Fandango e tanti tanti altri. Noi, come voi, siamo davvero curiosi di scoprire i piani della nuova azienda che sembrerebbe essere entrata in scivolata nel mondo del gaming attivando anche il proprio profilo Twitter e Facebook.

Ad oggi purtroppo si sa ben poco, del resto il 2021 è appena cominciato, ma dopo il rinvio del progetto legato ad Harry Potter e la paura di assistere a notizie continue di questo genere come successo lo scorso anno, scoprire che una neo azienda come Lucasfilm Games abbia dei grossi giochi ancora da annunciare, ci riempie di gioia. Douglas Reilly ha spiegato che la nascita del marchio è il culmine di anni di preparazione. “Questo è solo l’inizio di quello che sarà un’anno incredibile per Lucasfilm Games. Le sorprese sono appena cominciate.” Vedremo in futuro se davvero sarà così, c’è da dire che Lucasfilm Games si è messa totalmente in gioco nel giro di pochi giorni.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete fiduciosi sui prossimi progetti annunciati nel corso dell’anno? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli riguardanti questi misteriosi annunci.