Luigi’s Mansion 3: disponibile il primo Pacchetto Multiplayer, ecco le novità

Mentre gli appassionati del mondo Nintendo sono ancora in attesa di un nuovo Direct, Luigi’s Mansion 3 si è aggiornato con il rilascio del primo Pacchetto Multiplayer. Entrambi gli aggiornamenti propongono al giocatore diverse novità tutte incentrate sulla modalità multigiocatore del titolo Nintendo, donando al gioco un supporto post lancio che darà agli appassionati la possibilità di tornare a visitare l’hotel Miramostri insieme ai propri amici.

Questa prima parte del Pacchetto Multiplayer introduce tre nuovi costumi per la modalità Torre del Caos quali: Groovigi, The Green Knight e Mummigi. Insieme ai costumi sono stati aggiunti tre nuovi Giochi Paranormali. Oltre al primo Pacchetto Multiplayer, è stato rilasciato anche l’aggiornamento 1.3.0 ed è stata aggiunta anche una nuova modalità 20 piani, cinque tipi di fantasmi rari e una sezione album per ascoltare l’OST del gioco a piacimento.

Il secondo DLC multiplayer per Luigi’s Mansion 3 verrà rilasciato il prossimo 31 luglio e includerà altri tre nuovi Giochi Paranormali, tre nuovi costumi e diversi fantasmi e piani a tema abbinabili. Entrambi i pacchetti DLC si possono acquistare insieme al prezzo di 9.99 Euro e se amate giocare al titolo di Luigi con i vostri amici non potete farvi scappare tutti questi nuovi contenuti multigiocatore.

Vi ricordiamo che Luigi’s Mansion è già disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, ed è stato accolto sia dal pubblico che dalla critica in modo estremamente positivo, entrando di diritto nel gruppone dei titoli imperdibili per ogni appassionato del mondo Nintendo, e non solo. Cosa ne pensate delle nuove aggiunte rilasciate con il primo Pacchetto Multiplayer?