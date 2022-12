Nella giornata di ieri ha debuttato Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion. Si tratta di una versione rimasterizzata del gioco, che in origine venne pubblicato solamente su PSP. Non ci esprimeremo sulla bontà del gioco, visto che le review sono già disponibili per tutti voi, inclusa ovviamente la nostra, bensì su un piccolo problema in cui potrebbe incorrere Square Enix.

Come riportato su Twitter, in uno scenario del gioco è ben presente una violazione di copyright. In Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion è infatti possibile notare un quadro, che però non è stato realizzato digitalmente. L’intera immagine è stata semplicemente presa e aggiunta internamente alla cornice. Il problema è che l’immagine ha un gigantesco watermark, difficile in realtà da scoprire a prima vista, ma che ovviamente agli osservatori più attenti non è sfuggito. Il watermark in questione è quello di Getty Images ed è presente in tutte le foto della società prima del loro acquisto.

Getty Images è un’agenzia fotografica, che ha sede negli Stati Uniti d’America e fa parte del gruppo Carlyle. Le foto presenti sul sito spaziano da eventi di moda fino all’attualità e sono moltissimi i giornali che hanno un abbonamento per l’utilizzo delle immagini. Si tratta di un lavoro ovviamente lecito, che serve a tutelare il fotografo che ha lavorato a una determinata serie di scatti. Cercando su Google, le immagini delle agenzie compaiono liberamente, ma appunto con il watermark e utilizzarle senza aver pagato è chiaramente una violazione di copyright.

Cosa succederà nei prossimi giorni, beh, non ci è dato saperlo. La scelta più logica da parte di Square Enix sarà quella di lanciare una probabile patch per rimuovere quel determinato asset e magari sostituirlo con qualcos’altro, possibilmente senza violazioni di copyright. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.