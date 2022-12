Nel corso degli ultimi anni si sono susseguite voci che volevano Warner Bros. essere impegnata a lavorare a un videogioco con protagonista Superman. I rumor, alla fine, sono stati quasi sempre smentiti, ma sono tornati a emergere nel corso delle ultime ore, quando Bryan Theberge (Senior Producer di Gotham Knights) ha aggiornato il suo curriculum, affermando di essere al lavoro su un nuovo progetto, sempre in forze a WB Games Montreal. Da qui la rete si accesa, pensando inevitabilmente a un altro progetto legato ai supereroi e in particolare a Clark Kent.

Non sappiamo a cosa stia lavorando Theberge ed è davvero difficile riuscire a capire per cosa sta svolgendo il ruolo di Senior Producer. Quello che dobbiamo chiederci, però, è se davvero abbiamo bisogno di un gioco di Superman. Chiariamoci: i titoli tie-in, che sfruttano le licenze dei supereroi, non sono più quei giochi degli anni ’80 e ’90 e molto spesso sono in grado di fornire ai giocatori un’esperienza di gioco decisamente importante. Il problema è che con Clark Kent sarebbe molto complicato, per una serie di parametri quali la sua velocità.

Superman è in grado di coprire lunghe distanze in brevissimo tempo. Difficile immaginare un videogioco senza tale feature, così come è difficile riuscire a immaginare di potersi divertire inserendola all’interno. Certo, lo stile di combattimento è qualcosa che potrebbe far piacere a tantissimi fan, ma è davvero difficile poter replicare ciò che abbiamo visto nei film in un videogioco.

Se davvero WB Games Montreal è al momento al lavoro su un gioco basato su Clark Kent non lo possiamo sapere. La speranza, nel caso, è che il prodotto possa essere in qualche modo godibile anche lontano dal grande schermo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.