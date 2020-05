Magic Arena, il mazzo della settimana: Orzhov Midrange

Ben ritrovati all’ormai classico appuntamento con il mazzo della settimana di Magic Arena. Abbiamo passato gli ultimi giorni di live su Twitch a cercare un mazzo che non fosse uno degli unici due che sembrassero venire giocati ultimamente, e siamo finiti in questa lista Orzhov Midrange. Ricordo che mi troverete sul canale ogni settimana: il martedì dalle 20.30 alla 00:00 e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.30 per giocare, testare, scalare la ladder e sfidarvi in Magic Arena.

Ma ora entriamo nel vivo dell’articolo di questa settimana e scopriamo il mazzo che più mi ha portato vittorie e mi è piaciuto.

Decklist

Compagno

1 Lurrus della Tana Onirica (IKO) 226

Mazzo

4 Serpe delle Litospire (ELD) 235

4 Alseide dell’Abbondanza Vitale (THB) 1

2 Giardino del Tempio (GRN) 258

3 Peso Morto (IKO) 83

4 Tempio del Silenzio (M20) 256

4 Apparizione Odiosa (THB) 101

2 Benedizione di Karametra (THB) 26

4 Quel che Luccica (ELD) 2

2 Afemia, la Cacofonia (THB) 84

3 Morsa dell’Acquitrino (THB) 106

2 Richiamo del Dimoramorte (IKO) 78

2 Occhi della Sentinella (THB) 36

3 Mito di Nethroi (IKO) 97

4 Santuario Senza Dio (RNA) 248

2 Trioma di Indatha (IKO) 248

2 Tomba Infestata da Erbacce (GRN) 253

4 Pianura (THB) 250

6 Palude (THB) 252

3 Rimorso Straziante (THB) 83

Sideboard

4 Costrizione (M20) 97

3 Luce di Speranza (IKO) 20

2 Lanterna Guidaspiriti (THB) 237

2 Evento di Estinzione (IKO) 88

3 Portatrice del Silenzio (ELD) 18

Ovviamente seguendo la regola non scritta di Magic Arena del “gioca un Companion o non giocare“, ritroveremo al nostro fianco un Lurrus a inizio partita.

Il piano del mazzo

Siamo un midrange abbastanza inusuale: non abbiamo creature “grosse” che possano risolvere la partita una volta svuotato il board grazie alle nostre moltissime removal, piuttosto cercheremo di sviluppare un forte vantaggio con le sinergie tra i nostri drop a uno e Lurrus, o gli incantesimi che giocheremo. Per questo motivo sarà essenziale mettere sul campo di battaglia un Alseide dell’Abbondanza Vitale o un Apparizione Odiosa, per poi poter sviluppare un gameplan solido.

Parlando della strategia da applicare, apriamo una parentesi interessante dato che siamo tutto, meno che un mazzo lineare. Certamente possiamo sfruttare Lurrus per la possibilità che ci dà di fare recursion dal cimitero turno dopo turno con i permanenti, e in questo modo ri-utilizzare removal come Peso Morto e Morsa dell’Acquitrino, o rigiocare continuamente un Alseide sacrificata per dare protezione a un’altra nostra creatura, ma non sempre il nostro gatto 3/2 leggendario ci servirà. Alcuni game per esempio potremo risolverli attaccando con una Serpe delle Litospire messa al sicuro dai nostri removal sulle creature avversarie, o dalle molte protezioni di cui disponiamo.

Certe partite invece andranno sicuramente per le lunghe, e ci troveremo a sfruttare il vantaggio carte che ci dà un’Apparizione Odiosa insieme alle nostre removal incantesimo (perché se uccidessimo una creatura di un’avversario con un Peso Morto o con una Morsa dell’Acquitrino e avessimo in campo un Eidolon nero, pescheremmo una carta). Insomma, ci possiamo adattare e gestire il match-up.

La nostra “elasticità” ovviamente ha un prezzo, e comporta che dobbiamo avere una buona conoscenza del meta e capire in fretta come giocare per impostare in anticipo di almeno due turni le nostre giocate in base ai possibili scenari.

E contro Yorion?

Contro Yorion abbiamo tutti lo stesso problema: se lui parte troppo forte possiamo farci ben poco, ma fino al prossimo aggiornamento della ban-list di Magic Arena, credo che dovremmo solamente abituarci all’idea che il tier 0 sarà un mazzo con il companion 4/5. Noi dalla nostra possiamo settare le nostre 75 carte per essere più portati ad arginare le sue buone partenze. Per esempio nella mia lista, ho voluto aggiungere tre copie di Rimorso Straziante cercando di intercettare Fires of Invention o Lukka prima che tocchino il terreno, e gioco tre copie del Mito di Nethroi come removal per tutti i permanenti fastidiosi che ci propone quel mazzo.

Dobbiamo iniziare a preoccuparci quando non riusciremo a portare abbastanza pressione all’avversario e gli daremo il tempo di organizzarsi. Di side ovviamente il discorso cambia data la presenza di tre copie di Portatrice del Silenzio, carta al momento indispensabile nei mazzi di Magic Arena secondo il mio modesto parere. Insomma, non saremo sicuramente favoriti nel match-up, ma potremo sicuramente dire la nostra se accumulassimo un po’ di esperienza di gioco.

Le chiusure

In un mazzo pieno di “creaturine” sono importantissime le chiusure, e la loro gestione va capita il prima possibile. Avremo a disposizione quattro copie di Serpe delle Litospire e quattro copie di Quel che Luccica per portarci a casa il risultato. Lanciarle troppo in presto o troppo tardi, può compromettere tutti i nostri sforzi! Insomma, impariamo a menadito i timing per giocare le nostre magie, per come sequenziare le terre, e per capire quale incantesimo giocare per primo e perché, altrimenti il nostro gameplan ne risentirà.

Sideboard plan

Ecco dopo un po’ di testing, quello che secondo me è un side plan equilibrato.

Vs. Jeskai Lukka

IN: + 4 Costrizione + 3 Portatrice del Silenzio

OUT: – 2 Occhi della Sentinella – 3 Peso Morto – 1 Morsa dell’Acquitrino – 1 Apparizione Odiosa

Nel match-up, i nostri spot-removal non faranno altro che togliere qualche token. Togliamone la maggior parte per far spazio a degli scarti e creature che possano bloccare gli effetti di entrata in campo di Yorion e Agente del Tradimento in modo da essere più proattivi.

Vs. Boros (o UWR) Cycle

IN: + 2 Lanterna Guidaspiriti + 2 Evento di Estinzione

OUT: – 2 Occhi della Sentinella – 2 Quel che Luccica

Durante questi game in Magic Arena saremo sicuramente il mazzo che punterà a essere il control della situazione. Non lasciamo spiragli al nuovo mono-red del formato, e uccidiamo qualsiasi cosa si muova. G1 dovremo fare i conti con uno Zenith Flare che potrebbe ucciderci, dalla side entreranno due copie di Lanterna proprio per eliminare il cimitero avversario. Vi consiglio di non togliere gli scarti, dal momento che sono esattamente come delle removal. Evento di estinzione è molto forte, per il semplice motivo che tutte le loro creature, esclusa la volpe luccicante, costano due mana.

Vs. Bant Ramp

IN: + 4 Costrizione + 2 Lanterna Guidaspiriti

OUT: – 2 Occhi della Sentinella – 3 Peso Morto – 1 Morsa dell’Acquitrino

In questo caso nonostante sia uno “Yorion deck”, non mettiamo alcune copia di Portatrice del Silenzio altrimenti richiamo di trovarci contro un Uyro lanciato a costo tre e non sacrificato. Insomma, anche no!

Vs. Temur Reclamation

IN: + 4 Costrizione + 3 Luce di Speranza

OUT: – 2 Occhi della Sentinella – 3 Peso Morto – 2 Morsa dell’Acquitrino

Teoricamente con sette discard spell post side e con i Miti non dovremmo soffrire troppo il match-up. Fate però attenzione alle sue creature post-side, e tenete mani che portino anche pressione oltre a “rompergli la mano”, scartando molto ma senza farsi seguire da creature che facciano danni importanti.

Vs. Mono-black Obosh

IN: 2 Evento di Estinzione

OUT: 2 Rimorso Straziante

Il suo mazzo, con l’utilizzo di Evento di Estinzione, può permettersi solamente di giocare creature con costo dispari. Mi sentirei onestamente favorito se trovassi un mazzo che avesse Obosh come companion, a meno di partenze sue a strappo e brutti mulligan nostri, stiamo solamente attenti ai Rotting Regisaur.

Anche per oggi è tutto ragazzi, se volete farmi domande o vedere qualche gameplay di questo mazzo, mi troverete su Twitch come detto poco sopra, il martedì dalle 20.30 alla 00:00 e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.30. Vi aspetto!