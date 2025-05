Marathon ha un futuro sempre più incerto: vedrà mai la luce?

Le incertezze sul destino di Marathon, l'ambizioso progetto di Bungie, si moltiplicano dopo una serie di controversie che hanno fatto seguito alla presentazione ufficiale. Lo studio, conosciuto principalmente per la saga di Destiny, aveva finalmente svelato il mese scorso la data di lancio del suo nuovo extraction shooter, fissata per settembre. Tuttavia, una concatenazione di eventi negativi potrebbe costringere Sony, publisher del titolo, a riconsiderare i piani di rilascio originali, posticipando l'uscita del gioco in un momento successivo e ancora non definito.

La spirale discendente è iniziata subito dopo la presentazione ufficiale, quando il feedback della closed alpha si è rivelato tutt'altro che entusiastico. A peggiorare la situazione è scoppiato uno scandalo riguardante presunti asset artistici rubati, che ha costretto Bungie a rilasciare dichiarazioni ufficiali nel tentativo di placare l'indignazione della community. Un inizio decisamente in salita per un titolo su cui Sony ha investito risorse significative.

Un nuovo elemento si aggiunge ora al quadro già complesso. Durante l'ultimo episodio del podcast Sacred Symbols, Colin Moriarty ha rivelato informazioni provenienti da una fonte vicina ai piani di marketing di Sony in un importante mercato estero. Secondo quanto riportato, il colosso giapponese avrebbe cancellato tutte le iniziative di marketing a pagamento previste per Marathon, una decisione definita "insolita per un gioco di questo calibro".

"Mi è stato riferito da qualcuno a conoscenza dei piani di marketing in un mercato chiave oltreoceano che non ci sono più piani per fare marketing a pagamento per Marathon," ha dichiarato Moriarty. "Non so se questi piani siano stati influenzati da quanto accaduto recentemente o se questa fosse sempre stata l'intenzione. Ma è considerata una mossa piuttosto insolita per un gioco di questo profilo."

Sebbene Moriarty non abbia esplicitamente menzionato un ritardo nella pubblicazione, la combinazione di questi fattori negativi rende difficile immaginare che Sony mantenga la data di lancio prevista per settembre. La questione del furto di asset artistici, che Bungie ha dichiarato di star esaminando per rimuovere qualsiasi elemento compromesso, unita al feedback non entusiastico dei test chiusi e ora alla riduzione degli investimenti pubblicitari, suggerisce uno scenario di possibile rinvio.

Certo, da qui a settembre il tempo non manca, e Bungie potrebbe teoricamente riuscire a correggere la rotta, ma la sfida appare decisamente ardua. Sony, dal canto suo, non ha ancora affrontato pubblicamente né la questione degli asset artistici controversi, né ha fatto cenno ad un possibile slittamento della data d'uscita.

Secondo le indiscrezioni, PlayStation potrebbe ospitare un nuovo State of Play questo giugno, evento che potrebbe rappresentare l'occasione ideale per chiarire il futuro di Marathon. Per il momento, il lancio resta ufficialmente fissato per il 23 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma gli sviluppi recenti gettano più di un'ombra su questa tempistica.