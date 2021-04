Mario Kart 8 da record, su Switch solo best seller

Nintendo si gode i risultati di vendite di Mario Kart 8. Come riportato dal NPD, l’ente che si occupa di tracciare i dati di vendita dei vari videogiochi, il racing game della casa di Kyoto è infatti riuscito in un traguardo incredibile, ovvero quello di superare la sua precedente incarnazione dedica a Wii, la console più venduta dell’era PlayStation 3 e Xbox 360.

Il dato che fa più impressione però riguarda il numero di vendite: Mario Kart 8 è infatti diventato non solo il gioco più venduto della serie ma anche il racing game che ha venduto di più in tutta la storia degli Stati Uniti d’America. Numeri da brivido: ottenuti, questo è vero, combinando le vendite su Wii U e Nintendo Switch ma comunque incredibili, soprattutto considerando la base installata della prima, decisamente esigua se comparata proprio alla console ibrida che ha debuttato nel 2017.

C’è però un altro dato che riguarda Nintendo Switch e che fa davvero spavento: sembra infatti che la console Nintendo sia sostenuta solamente da best seller incredibili. Oltre a Mario Kart 8, che ha raggiunto infatti 33 milioni di copie vendute, anche Animal Crossing ha stabilito un traguardo non indifferente, piazzandosi al secondo posto con un totale di ben 31,18 milioni di copie vendute. Questi numeri non sono da prendere in considerazione: Nintendo Switch è infatti una console giovane, che ha circa 4 anni in più di PlayStation 4 e la console Sony ha avuto dei tetti importanti con Marvel’s Spider-Man e GTA V, che però hanno raggiunto solamente le 20 milioni di unità vendute.

Vedendo questi numeri, soprattutto quelli di Mario Kart 8, sembra oramai chiaro che la strategia di Nintendo sull’eventuale rilascio di Switch Pro non sia quella di accelerare ma di aspettare. D’altronde la casa di Kyoto ha probabilmente anni decisamente floridi in vista, soprattutto considerando come le vendite di ogni software siano molto appetibili rispetto al passato.