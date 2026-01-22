Nintendo ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 1.5.0 di Mario Kart World (acquistabile qui), introducendo una feature che rivoluziona completamente l'approccio competitivo della Knockout Tour. La modalità più apprezzata del titolo per Switch 2 che vede 24 giocatori sfidarsi in una corsa continua attraverso più tracciati con eliminazioni progressive ai checkpoint, si arricchisce ora del supporto alle gare a squadre, un'aggiunta che potrebbe finalmente risolvere uno dei problemi più discussi dalla community: la frustrazione di 23 giocatori su 24 che terminano una sessione da oltre 10 minuti senza alcuna soddisfazione tangibile.

La nuova modalità team racing nella Knockout Tour permette di dividere i partecipanti in configurazioni multiple: due squadre da 12 giocatori ciascuna, tre squadre da 8 contro 8 contro 8, oppure quattro team da 6 giocatori. Il sistema di punteggio ribalta completamente la logica del "winner takes all": invece di premiare solo chi taglia per primo il traguardo, il vincitore viene determinato dalla somma dei punti di tutti i membri del team. Il primo classificato ottiene 50 punti, il secondo 40, il terzo 35 e così via in scala decrescente, mentre anche i quattro giocatori eliminati al primo checkpoint contribuiscono con un punto ciascuno.

Questa meccanica introduce una profondità tattica completamente nuova nel gameplay. Un giocatore che domina la corsa e conquista il primo posto può comunque vedere la propria squadra sconfitta se i compagni di team finiscono nelle posizioni di coda. Al contrario, un team senza vincitori assoluti può trionfare attraverso un piazzamento collettivo costantemente nelle posizioni di medio-alta classifica. L'approccio ricorda per certi versi il sistema di punteggio dei Mario Kart precedenti nelle modalità VS a squadre, ma applicato alla scala massiccia e al formato battle royale della Knockout Tour.

Il primo classificato ottiene 50 punti, ma se i compagni di squadra finiscono ultimi, il team può comunque perdere

La modalità a squadre è disponibile sia online che in wireless locale, con driver CPU che riempiono automaticamente gli slot rimasti vuoti nel caso non vengano trovati 24 giocatori umani. Questa implementazione garantisce che l'esperienza rimanga fluida anche fuori dagli orari di punta, elemento cruciale per mantenere attiva la community nei mesi successivi al lancio di Switch 2. Nintendo sta chiaramente puntando sulla longevità di Mario Kart World come titolo multiplayer di punta della nuova console.

L'update 1.5.0 include anche diverse correzioni tecniche: risolto un bug critico che causava il crash del gioco quando si utilizzava Kamek su Choco Mountain, sistemato un problema di visualizzazione errata del rating quando ci si univa alla modalità "Tutti" durante l'Online Play mentre si era in una room, e implementate ottimizzazioni generali dell'esperienza di gioco. Degno di nota anche l'aggiunta del supporto alla lingua polacca, modificabile direttamente dalle impostazioni di sistema di Switch 2.