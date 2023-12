Marvel Snap | Migliori mazzi con Ms Marvel

Il pass battaglia del mese di novembre ci ha regalato una delle carte più forti del 2023 per Marvel Snap. Parliamo di Ms Marvel, uno dei giovani personaggi anche conosciuti MCU e che sono destinati a diventare i prossimi Avengers. La carta di presenta come un impressionate strumento a costo 4 e 5 di Forza, e un effetto unico nel suo genere. La giovane paladina del mondo Marvel ha un effetto continuo in grado di dare ben +5 punteggio ai campi adiacenti dove le carte hanno il Costo diverso tra loro.

A colpo d’occhio può sembrare un Mr Fantastic con un enorme potere, ma in realtà può essere collocata in molti mazzi da meta già presenti da mesi nelle classifiche. In primis è una costo 4 che va benissimo in combinazione con Zabu, soprattutto perché i mazzi con il gattone hanno sempre personaggi con costi diversi.

Secondo poi, Ms Marvel si ritaglia il proprio spazio anche in archetipi che tendono a controllare i vari campi o a chiuderli. Un’altra alternativa valida è la sua funziona all’interno di deck capaci di sfruttare a pieno la meccanica degli effetti continui, come Spectrum. Per ora dove sta brillando? Analizziamo i mazzi che abbiamo provato per voi.

Alto evoluzionario

Il mazzo Alto Evoluzionario esce ed entra nel meta impetuosamente e più volte ha fatto capolino tra le nostre guide. Ciò potrebbe sorprendervi, ma fermatevi ad analizzare l'archetipo. Carte come Ciclope e Hulk hanno da sempre facilitato la cattura di un campo senza particolari sforzi, ma il mazzo ha talvolta sofferto la conquista di due location in simultanea. Ms Marvel in tal senso riesce a far punti anche laddove non possiamo abbassare il punteggio di altri personaggi o potenziarci.

Darkhawk

Darkhawk è uno dei mazzi più temuti e duraturi di tutto Marvel Snap. La presenza di Zabu aiuta molto Ms Marvel ad essere giocata un turno prima, mentre la naturale conformazione del mazzo ne agevola l'effetto. La curva di energia è naturalmente costruita per facilitare l'entrata in scena di carte come Darkhawk, seguita da personaggi in grado di rubare uno o più campi. L'archetipo delle rocce ha sempre vinto in scioltezza almeno un campo, ma ha avuto più volte difficoltà a generare statistiche da suddividere per tutte le location.

Thanos Control

Il Thanos è forse l'unico mazzo in Marvel Snap ad essere cambiato ogni mese quasi, ora a causa delle patch rivoluzionarie, ora per la forza della carta, legata strettamente alla versatilità delle gemme. In tal senso può sembrare un paradosso inserire una carta che richiede costi diversi nei campi, in un mazzo pieno di carte costo 1, ma in realtà le gemme possono essere usate una per campo e poi inserite in quello centrale se in accesso.

Carte come Professor X godono del supporto di carte come Ms Marvel, mentre Spectrum gioisce di avere un altro effetto continuo solido da inserire nel mazzo.