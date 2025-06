Il panorama dei picchiaduro sta per accogliere una rivoluzione che promette di ridefinire completamente l'esperienza del tag team fighting. MARVEL Tōkon: Fighting Souls rappresenta il frutto di una collaborazione ambiziosa tra PlayStation Studios, Arc System Works e Marvel Games, un progetto che punta a trasformare radicalmente il modo in cui i giocatori vivono l'universo Marvel attraverso il medium videoludico. La sfida principale che gli sviluppatori si sono posti non riguardava solo la creazione di un nuovo titolo, ma la reinvenzione stessa del genere attraverso meccaniche innovative e un approccio visivo completamente originale.

L'approccio rivoluzionario del gioco emerge chiaramente dalle parole di Kazuto Sekine, Game Director e Lead Battle Designer del progetto. La sua visione parte da una constatazione fondamentale: "Generalmente, un gioco di combattimento a squadre richiede al giocatore di imparare più personaggi, ma per MARVEL Tōkon: Fighting Souls, è necessario padroneggiare solo un personaggio per giocare".

La selezione del roster ha rappresentato una delle sfide più complesse per il team di sviluppo. Takeshi Yamanaka, Producer di Arc System Works, ha rivelato i criteri che hanno guidato le scelte: priorità ai personaggi considerati il "volto" di Marvel, bilanciamento tra diversi stili di combattimento, e l'inclusione di sorprese con personaggi mai apparsi prima in un fighting game. Il risultato finale include icone come Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Doom, Storm, Ms. Marvel, Star-Lord e Ghost Rider nella sua incarnazione di Robbie Reyes.

L'evoluzione del formato 4 contro 4

La decisione più audace degli sviluppatori riguarda il sistema di combattimento a squadre. Abbandonando i tradizionali formati 2v2 o 3v3, il team ha optato per un innovativo sistema 4v4 che promette di evolversi ulteriormente nel genere dei tag fighting. Sekine ha spiegato il ragionamento dietro questa scelta: l'appeal principale dei giochi di combattimento a squadre risiede nell'intensità delle battaglie con più personaggi simultaneamente sullo schermo, un elemento che si sposa perfettamente con l'universo Marvel dove i team-up tra diversi eroi rappresentano uno degli aspetti più affascinanti.

L'aspetto visivo del gioco ha subito un'evoluzione interessante durante lo sviluppo. Inizialmente, il team aveva sperimentato con shader per ricreare uno stile più occidentale tipico dei fumetti, ma Marvel Games ha espresso il desiderio di vedere Arc System Works applicare il proprio stile distintivo. Questo cambio di rotta ha portato a una rappresentazione visiva che mantiene l'identità di Arc mentre reinterpreta completamente i personaggi Marvel.

Gli sviluppatori hanno incorporato controlli e meccaniche di gioco facili da apprendere per i neofiti, mantenendo però la profondità e versatilità necessarie per la competizione ad alto livello. Ogni personaggio presenta un set personalizzato di attacchi Normal, Special e Unique, ispirati alle loro abilità e poteri nella tradizione Marvel, dai jab a corto raggio fino alle cinematiche Ultimate Skills.