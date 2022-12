Nel disperato tentativo di esprimere il desiderio di un fan, l’anno scorso Firaxis, lo sviluppatore di Marvel’s Midnight Suns, ha fatto tutto il possibile per lui, costruendo una build del gioco in sole 24 ore. La storia ha fatto il giro del web.

Luke Wiltshire, dal Regno Unito, aveva 14 anni e gli era stata diagnosticata una rara forma di cancro. Dopo 9 anni di cure purtroppo non ha trovato ulteriori opzioni per proseguire con la sua vita. Era un grande fan dei videogiochi e della Marvel e fra i suoi ultimi desideri c’era quello di giocare almeno una volta a Marvel’s Midnight Suns. Purtroppo, però, all’epoca il videogioco non era ancora pronto.

Così entrò in gioco Solving Kids’ Cancer, un ente di beneficenza che aveva già aiutato Luke e la sua famiglia, dopo che Claire (la sorella del giovane) li ha contattati. Tutto è cominciato con un post su LinkedIN condiviso da Gail Jackson, CEO dell’ente in questione, il quale ha attirato l’attenzione del web al punto da essere condiviso pressappoco ovunque: “Le persone l’hanno condiviso nelle loro reti, ho iniziato a ricevere messaggi, ne ho ricevuto uno dalla Disney e da diverse società di gaming. Dopo un paio di settimane nella mia casella di posta è arrivata un’e-mail da una società chiamata 2K, che non avevo mai sentito. Avevano visto il mio post e volevano sapere come potevano aiutarmi”, ha detto raccontando l’accaduto.

In seguito ai primi contatti con l’azienda in questione è sorto un problema: all’epoca non c’era ancora una build che consentisse di giocare a Marvel’s Midnight Suns. Essendo che Luke non aveva molto tempo a disposizione Firaxis, 2K e Marvel s’impegnarono al massimo per mettere in piedi una build apposta per lui in solamente 24 ore, consegnatagli da Asim Tanvir in persona (manager di 2K in quel periodo), montando il ragazzo game design consultant e mettendolo ufficialmente nei titoli di coda.

Oltre a giocare il primo atto di Marvel’s Midnight Suns Luke ha anche potuto parlare in videochiamata con il direttore creativo di Marvel Games, Bill Rosemann, per poi spegnersi qualche settimana dopo, precisamente il 2 novembre 2021.

