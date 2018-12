Marvel’s Spider-Man: arriva il costume di Sam Raimi su PS4

Recentemente, i fan di Marvel’s Spider-Man si sono lamentati della mancanza di un costume basato sull’Uomo-Ragno di Sam Raimi all’interno degli ultimi DLC. Come spesso accade, tramite i social la questione si è gonfiata in modo esagerato. Insomniac Games ha però posto fine al problema.

Come possiamo vedere poco sotto, lo studio ha affermato tramite Twitter che il costume è disponibile gratuitamente per tutti a partire da oggi, attraverso un update del gioco. Si tratta di un gradito regalo di Natale, per quanto un po’ in anticipo.

We have a special holiday gift for #SpiderManPS4 players. Today's game update will include a highly requested suit. Hint: It's webbed and it's FREE for owners of Marvel's Spider-Man! pic.twitter.com/6DLTxPFSaE — Insomniac Games (@insomniacgames) December 20, 2018

La versione dell’update è la 1.13, la quale non aggiunge solo il costume ma apporta anche una modifica al gioco. Infatti, attraverso la patch notes, possiamo leggere:

Aggiunto il costume alare. Buon Natale!

Risolti altri problemi nel contenuto scaricabile “Silver Lining”.

Una volta aggiornato e fatto l’accesso, troveremo il costume, chiamato “Costume Ragnatela”, disponibile nell’apposito sotto menù. Non è necessario acquistarlo con i gettoni (la moneta in-game del titolo) e non dispone di alcun potere particolare. Si tratta unicamente di una piccola aggiunta, per fare felici i fan. Voi siete contenti?