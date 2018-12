Marvel’s Spider-Man: l’ultimo atto era “molto più grande”

Spesso sentiamo parlare di giochi che hanno subito tagli nei contenuti a causa di ritardi produttivi che hanno costretto gli sviluppatori ad abbandonare intere sezioni, pur di essere pronti entro una certa data. In queste situazioni, i giocatori spesso se ne rendono conto e non mancano di esprimere il proprio disappunto.

Oggi, scopriamo che l’atto finale di Marvel’s Spider-Man era inizialmente “molto più grande”, ma per una volta i tagli sono serviti a migliorare l’opera e non a dare qualcosa in meno ai giocatori. A rivelarlo è stato Bryan Intihar, Creative Director di Insomniac, che ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di Gamespot. Pare che le fasi conclusive proponessero una grande quantità, ma non una pari qualità. Vediamo però le sue parole, in traduzione:

“Se guardi l’atto finale del gioco, a partire dalla missione del Raft fino alla conclusione, tutto questo era in realtà molto più grande, ma abbiamo capito che non funzionava, dal punto di vista della qualità. In origine, lo scontro con Vulture e quello con Electro erano separati. Però ci siamo detti: ‘Okay, dobbiamo iniziare a tagliare alcune cose dal gioco.’ Qualcuno ha avuto l’idea di combinare i due eventi in una sola boss fight, in formato aereo.

È ciò che succede quando impari a fidarti del team: hanno un presentimento riguardo a qualcosa e gli dai il tempo di verificarlo. Hanno creato una versione di prova dei due personaggi combinati ed è subito sembrata migliore. Poi, ripulendo, aggiungendo tutti i dettagli e gli effetti, è diventata ancora migliore. È curioso, poiché lo scontro con Scorpion e Rhino era stato pensato fin dall’inizio come una boss fight di coppia.“

Marvel’s Spider-Man, vi ricordiamo, è disponibile solo in formato PlayStation 4. È già disponibile, inoltre, un DLC diviso in tre parti. Ci avete già giocato? Anche voi pensate che la fase finale vada bene così com’è?