Marvel’s Spider-Man Remastered: su PlayStation 5 arriva la modalità performance

Come tutti quanti sicuramente saprete, queste ultime settimane si sono rivelate assai “calde” grazie al sopraggiungere delle tanto attese console Next-Gen, con Microsoft e Sony pronte a darsi battaglia con le rispettive Xbox Series X/S e PlayStation 5, senza ovviamente dimenticare tutte le produzioni che faranno la loro apparizione nel corso dei prossimi anni. Tra i titoli che hanno saputo far parlare parecchio al lancio della nuova console Sony, figura in particolare Marvel’s Spider-Man Miles Morales, espansione stand-alone che funge da diretto seguito dell’originale produzione uscita su PlayStation 4.

Per l’occasione, però, i ragazzi di Insomniac Games hanno realizzato anche un pacchetto completo comprendente sia l’edizione rimasterizzata del primo capitolo che l’espansione, una succulenta Ultimate Edition che avrebbe potuto fare la gioia di chiunque non avesse avuto la possibilità di giocare il titolo originale. Ebbene, proprio in queste ultime ore la compagnia ha fatto sapere che di aver rilasciato un nuovo e interessante aggiornamento per la versione PlayStation 5 di Marvel’s Spider-Man Remastered pensato per aggiungere una nuova modalità performance all’esperienza.

We just deployed the 1.002 update for Marvel’s Spider-Man Remastered which adds Performance RT mode. — James Stevenson (@JamesStevenson) December 12, 2020

Andando più nel dettaglio, il community director di Insomniac Games, James Stevenson, ha svelato al pubblico che l’update 1.002 introduce una modalità pensata per permettere all’utenza di godersi l’intera esperienza offerta da Marvel’s Spider-Man Remastered a 60FPS con ray tracing attivo, una bella aggiunta che saprà fare sicuramente la felicità di moltissimi videogiocatori. L’opzione era già presente nel DLC Miles Morales e, nei fatti, permette di poter sfrecciate tra i grattacieli di Manhattan a una fluidità invidiabile senza dover però rinunciare a quella qualità visiva che il ray tracing è in grado d’offrire.

Considerando gli ottimi risultati ottenuti dalla produzione – nonostante non siano mancate alcune critiche da parte del pubblico, relative soprattutto a una durata della campagna principale non esaltante e a un prezzo troppo elevato -, è chiaro che Insomniac voglia continuare a migliorare la sua creatura, il tutto in attesa di quel fantomatico Marvel’s Spider-Man 2 che gli utenti PlayStation attendono già con l’acquolina alla bocca.