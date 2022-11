Con il Lucca Comics & Games 2022 oramai in archivio, è tempo di tirare le somme sull’esperienza proposta da MediaWorld per la fiera toscana. Come già vi avevamo raccontato in precedenza, il famoso retailer aveva organizzato una lunga serie di appuntamenti, con ospiti d’eccezione che hanno saputo non solo intrattenere il pubblico, ma anche offrire determinate attività che si sono concentrate su diversi aspetti del mondo dei videogiochi. Scopriamo come è andata e cosa è successo nei giorni di fiera.

Venerdì 28 ottobre 2022

Il programma è partito venerdì 28 ottobre 2022, quando il padiglione di MediaWorld, situato al Baluardo San Donato, ha cominciato a ospitare una serie di influencer, coach, artisti e caster. A inaugurare il palco ci ha pensato Los Amigos, primo influencer, che ha dato il via a una serie di coaching e al beath the pro, due attività in cui l’influencer ha sfidato e aiutato i ragazzi a migliorare le loro prestazioni su Fortine. Spazio anche per Stefano Battistella, del team Jean Alesì Esport Academy, dove ha insegnato a tutti i presenti le regole d’oro per poter affrontare le gare nei simulatori. La giornata di venerdì è stata poi l’occasione giusta per veder in azione League of Legends, con Allerendys, che ha giocato dal padiglione e Counter, pro player del team Samsung Morning Stars Counter, che ha effettuato una vera e propria sessione di coaching, così come ha fatto anche lauridis, con Rocket League.

Spazio anche per NVIDIA, che ha avuto il piacere di essere presente alla fiera con l’iniziativa GeForce Garage, dove Bryan Box e Cristian degli Sglepboys hanno montato in streaming un PC da gaming di fascia alta, dove è stato dato un ruolo di rilievo alla nuova NVIDIA GeForce RTX 4090. Sempre NVIDIA è stata poi la protagonista grazie a Lapo Raspanti, in arte Terenas, che sul palco del padiglione di MediaWorld ha giocato a Marvel’s Spider-Man Remastered con tecnologia NVIDIA DLSS 3, il tutto trasmetto in diretta streaming sul suo canale Twitch.

Non potevamo ovviamente dimenticarci degli artisti, con il primo panel degli illustratori. Il primo artista a salire sul palco è stato Paolo Barbieri, alfiere dell’illustrazione fantasy in Italia, che ha raccontato Alice in Wonderland, parlando della profondità di questo genere nel nostro paese.

Sabato 29 ottobre

Il giorno successivo si è entrati subito nel vivo della competizione: alle ore 10:00 di sabato 29 ottobre sono infatti partite le qualificazioni del torneo di Fortnite, con relativa finale commentata da Efesto, Predage, Bellix e Los Amigos. Fino alle 16:00 i giocatori hanno cercato in tutti i modi di qualificarsi ottenendo delle ottime prestazioni nel Battle Royale di casa Epic Games, con Efesto, Predage e Bellix che hanno successivamente organizzato una sessione di beat the pro, così come Allerendys, presente nell’area VIP.

Non mancava, ovviamente, neanche NVIDIA. Se nella prima puntata di GeForce Garage è stato assemblato un PC, nella seconda puntata Roberto Buffa e Cristian degli Sglepboys hanno testato la nuova macchina effettuando diversi benchmark. Sabato è però anche tornato Stefano Battistella, con sessioni di coaching e beat the pro nell’area simulatori.

Attenzione però alle novità: sabato 29 ottobre è stata anche l’occasione giusta per lanciare il nuovo format “Let’s Play sul Palco”, dove la streamer e content creator Kodomo è salita sul palco di MediaWorld per giocare a Marvel’s Spider-Man Remastered sfruttando la tecnologia NVIDIA DLSS 3.

Secondo giorno e seconda puntata anche per il panel illustratori. Sul palco questa volta è salita Caterina Rocchi, che ha risposto a domande decisamente interessanti: dalla creazione di un manga in digitale fino ai cambiamenti dell’editoria giapponese, la direttrice di Lucca Manga School ha raccontato della sua esperienza come assistente Mangaka, disegnando mentre ha svelato gioie e dolori del lavoro in Giappone. Il tutto all’insegna della nuova Wacom Intuos Manga Edition, che ha permesso a Caterina Rocchi di poter svelare tutti i segreti per coloro che stanno muovendo i primi passi nel mondo dell’arte digitale.

La giornata si è chiusa come iniziata, ovvero all’insegna di Fortnite. Terminate le qualificazioni, infatti, il secondo giorno di Lucca Comics & Games 2022 di MediaWorld si è concluso con la premiazione dei giocatori.

Domenica 30 ottobre

L’alba di un nuovo giorno ci regala un nuovo torneo. Dalle prime ore della mattina fino alle 16:00 sono state attive le iscrizioni e qualifiche al torneo di Rocket League, che hanno avuto un grande successo. Spazio poi anche alla “replica” di alcune attività, con sessioni di coaching e beat the pro: questa volta era il turno di Lauridis, ma non sono mancati appuntamenti con Stefano Battistella, Allerendys, Counter e Los Amigos.

Non poteva non tornare poi GeForce Garabe. Il terzo episodio ha avuto come conduttori Roberto Buffa, Cristian e i Prodigeek, che hanno parlato della NVIDIA GeForce RTX 4090 e invitato il pubblico a provare il tutto, insieme a Max Vircillo. E anche il Let’s Play di questa giornata è stato all’insegna della tecnologia NVIDIA, con Sabaku no Maiku che ha avuto modo di provare Loopmancer sfruttando il DLSS.

Il panel dedicato agli artisti ha avuto ospite Giovanni Timpano, che ha anche realizzato le grafiche del padiglione. Fumettti e videogiochi, la combo perfetta: Timpano ha parlato del suo mestiere, il disegnatore, che si fonde con la sua passione per i videogiochi e ha parlato della differenza di lavoro nelle due industrie con l’esempio di Call of Duty.

La giornata si è chiusa con la finale del torneo di Rocket League, con Max Vircillo e Lauridis, che si sono successivamente sfidati in un match accompagnati da un vincitore a testa.

Lunedì 31 ottobre

Il giorno di Halloween è anche quello più impegnativo di tutti. Si comincia infatti con due tornei pieni di emozioni: il primo su Assetto Corsa Competizione e il secondo su league of Legends. La mattinata ès tata interamente dedicata alle qualifiche per entrambi i tornei.

Successivamente spazio al palco dedicato al Let’s Play, con Cydonia, content creator che si è tuffato su A Plague Tale: Requiem. Anche in questo caso, esattamente come le giornate precedenti, l’appuntamento ès tato offerto da NVIDIA e il gameplay ha sfruttato la tecnologia DLSS. Per il quarto episodio di GeForce Garage, invece, ancora spazio ai Prodigeek, con Cristian Mazzoni e Roberto Buffa che hanno messo due PC a confronto: il primo è quello creato nei precedenti appuntamenti, con un SSD 980 di Samsung. Il secondo invece era praticamente identico, ma con un hard disk e una scheda video NVIDIA di fascia media. Inutile dire che arrivati ai confronti le differenze erano incredibili. Spazio anche per il coaching, con Los Amigos su Fortnitee Allerendys su League of Legends.

Il panel degli illustratori ha visto come ospite Roberto Vecchioni, che ha parlato della creazione di un personaggio, arrivando a illustrarne uno con una backstory direttamente legata alle suggestioni che arrivano dalla platea. Un momento sicuramente importante, che ha fatto sentire il pubblico ancora più legato al panel.

La giornata si è chiusa con la premiazione dei tornei. Prima Asssetto Corsa Competizione, con al commento Amos Laurito e Ivan Nesta, successivamente per League of Legends con Soul e Fierik.

Martedì 1 novembre

L’ultima giornata di Lucca Comics & Games 2022 è all’insegna del free play. Mandati in archivio i tornei, i visitatori hanno potuto approcciarsi ai vari videogiochi presenti nell’area. Questo però non ha significato la chiusura delle attività: a dare il via all’ultimo giorno della fiera ci ha pensato Lauridis, con un evento dedicato a Rocket League per il coaching e beat the top, seguito da Allerendys per League of Legends e Stefano Battistella nell’area sim.

Martedì è stato anche il giorno dell’ultima puntata del GeForce Garag. Il quinto episodio ha visto il pro player più conosciuto d’Italia Giorgio “Pow3r” Calandrelli, che ha testato il PC costruito negli appuntamenti precedenti e giocato alcuni titoli Esport. Alla fine della diretta, Pow3r ha trovato il momento adatto per fare foto, autografi e video con il pubblico.

Ultimo appuntamento anche per il panel illustratori, che ha visto sul palco Giuseppe Camuncoli, che ha raccontato i 60 anni di Spider-Man: dalla realizzazione del personaggio fino a Spiderverse e l’ispirazione del mondo cinematografico.

Le ultime ore della fiera al padiglione MediaWorld hanno visto Stefano Battistella in area sim, aiutare i giovani driver a migliorarsi e Los Amigos, in area VIP, giocare assieme ai suoi fan su Fortnite per raggiungere la Vittoria Reale.