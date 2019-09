MediEvil, il remake per PS4 è entrato in fase Gold

Questa sera un developer di Other Ocean Interactive ha condiviso il CD di MediEvil annunciando ufficialmente la fase Gold.

L’operazione nostalgia continua e dopo aver riportato sulle console di nuova generazione titoli come Spyro, Crash Bandicoot e Final Fantasy, è ora il turno di MediEvil. Il fantastico e indimenticabile Sir Daniel Fortesque, vedrà presto la luce sulle nostre console casalinghe, e non c’è niente di meglio per gli appassionati che sapere che il titolo è entrato in fase Gold.

Questa sera un developer di Other Ocean Interactive ha condiviso la notizia su Twitter rilasciando un’immagine della versione definitiva di MediEvil stampata su disco. “Sono le piccole cose“, ha detto nella didascalia della foto condivisa. In base alla data sul disco, sembra che la build completa di MediEvil sia stata chiusa lo scorso fine settimana.

Per tutti coloro che sono desiderosi di tornare nel tetro ed oscuro mondo di MediEvil (e per chi se lo fosse dimenticato), è sicuramente un’emozione sapere che il gioco arriverà il prossimo mese sugli scaffali. Specialmente è possibile apprezzare anche alcuni avanzamenti fatti dal remake in questi ultimi mesi di sviluppo, rispetto alle prime build testate.

MediEvil su PS4 si presenta come un’operazione di remake tipica. Struttura e contenuti sono gli stessi dell’originale con un doveroso cambio grafico, completamente ricostruito utilizzando una maggiore quantità di poligoni, texture in alta definizione, nuovi effetti e animazioni per dare una svecchiata al particolare titolo originariamente sviluppato da SCE Cambridge e uscito inizialmente nel 1998 sulla prima PlayStation.

Ricordiamo che ritroveremo il nostro carissimo Sir Daniel Fortesque sugli scaffali a partire dal 25 ottobre solo su PS4.