Metacritic svela i migliori 50 videogiochi dell’ultima decade

In quest’ultimi 10 anni l’industria videoludica si è evoluta in maniera esponenziale offrendoci nuovi metodi d’approccio per sperimentare questo fantastico ramo artistico. Svariate software house sono riuscite a segnare grazie alle loro opere questo decennio offrendoci una serie di ricordi indelebili. Proprio per questo motivo, durante i passati giorni svariate testate editoriali hanno deciso di elencare i propri “pilastri” che in qualche modo hanno segnato quest’epoca videoludica. Anche il famoso sito Metacritic ha deciso di prendere la palla al balzo ed esporre la propria classifica.

Durante la giornata odierna il noto sito americano ha svelato una classifica di ben 50 titoli che sono usciti lungo questi dieci anni. La scelta delle posizioni è stata fatta in base al voto generale preso dai titoli in questione. Le due compagnie che hanno dominato questa specifica top sono state Nintendo e Rockstar che durante questi 10 anni hanno rilasciato perle come Red Dead Redemption 2, Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Galaxy e Grand Theft Auto 5. Di seguito vi elenchiamo la lista completa dei titoli scelti da Metacritic:

Super Mario Galaxy (Wii) – Voto: 97 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) – Voto: 97 Red Dead Redemption 2 (PS4) – Voto: 97 Grand Theft Auto 5 (PS4) – Voto: 97 Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) – Voto: 97 Mass Effect 2 (Xbox 360) – Voto: 96 The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360) – Voto: 96 The Last of Us (PS3) – Voto: 95 The Last of Us Remastered (PS4) – Voto: 95 Red Dead Redemption (Xbox 360) – Voto: 95 Portal 2 (Xbox 360) – Voto: 95 God of War (PS4) – Voto: 94 Batman: Arkham City (Xbox 360) – Voto: 94 The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (3DS) – Voto: 94 Bioshock Infinite (PC) – Voto: 94 Pac-Man Championship Edition DX (Xbox 360) – Voto: 93 Divinity: Original Sin 2 (PC) – Voto: 93 Super Mario 3D World (WiiU) – Voto: 93 Starcraft 2: Wings of Liberty (PC) – Voto: 93 Persona 4 Golden (PS Vita) – Voto: 93 Persona 5 (PS4) – Voto: 93 Mass Effect 3 (Xbox 360) – Voto: 93 Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (PS4) – Voto: 93 The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii) – Voto: 93 Rock Band 3 (Xbox 360) – Voto: 93 Uncharted 4: La fine di un ladro (PS4) – Voto: 93 Super Smash Bros Ultimate (Nintendo Switch) – Voto: 93 Inside (Xbox One) – Voto: 93 Forza Horizon 4 (Xbox One) – Voto: 92 God of War 3 (PS3) – Voto: 92 Uncharted 3: L’inganno di Drake (PS3) – Voto: 92 Bloodborne (PS4) – Voto: 92 Celeste (Nintendo Switch) – Voto: 92 Super Street Fighter 4 (PS3) – Voto: 92 The Witcher 3: Wild Hunt (PS4) – Voto: 92 Undertale (PC) – Voto: 92 Fire Emblem: Awakening (3DS) – Voto: 92 Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition (PS4) – Voto: 92 Super Smash Bros for WiiU (WiiU) – Voto: 92 Journey (PS3) – Voto: 92 Xenoblade Chronicles (Wii) – Voto: 92 Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) – Voto: 92 The ICO & Shadow of the Colossus Collection (PS3) – Voto: 92 The Witcher 3: Blood & Wine (PS4) – Voto: 92 LittleBigPlanet 2 (PS3) – Voto: 91 Overwatch (PC) – Voto: 91 Bayonetta 2 (WiiU) – Voto: 91 Forza Horizon 3 (Xbox One) – Voto: 91 Final Fantasy XIV: Shadowbringers (PC) – Voto: 91 Dragon Quest IX S: Echi di un’era perduta Definitive Edition (Nintendo Switch) – Voto: 91

Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa particolare classifica di Metacritic, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che questa classifica è stata svolta solo basandosi sulla media totale di voti di ogni singolo titolo presente sul sito Metacritic.