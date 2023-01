Da quando Twitch è esploso raggiungendo una popolarità mondiale, sempre più appassionati e creator hanno cercato di trovare il proprio pubblico con contenuti sempre molto originali. C’è chi, per esempio, non vuole proporre il solito gameplay trito e ritrito, ma preferisce aggiungere un pizzico di sfida in più alle proprie dirette. Tra questi utenti c’è anche una ragazza che ha dimostrato come sia possibile finire l’iconico Metal Gear Solid 2 Sons of the Patriot con un tappetino dance pad.

I dance pad sono periferiche prettamente ideate per i rythm game musicali, ma sempre più spesso molti appassionati stanno riutilizzando questi tappetini per scopi molto più impegnativi. In diversi ci hanno già dimostrato come, in realtà, sia molto facile utilizzare queste periferiche anche con titoli di altri generi. Basti pensare a chi è stato capace di giocare e addirittura battere dei boss di Elden Ring con questi accrocchi.

Ma c’è anche chi ha voluto fare di più, finendo Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty con un dance pad. A mostrare la fattibilità di questa impresa molto ostica è stata la streamer nota su Twitch come ‘RealKittyRawrì, la quale si è divertita ad intrattenere sé stessa e il suo pubblico con una run completa sul secondo Metal Gear Solid, completamente giocata con un dance pad. Oltre alle sue dirette, la streamer ha pubblicato anche alcuni estratti di queste sue live su Twitter.

yoo I completed Metal Gear Solid 2 on a Dance Pad!!! something that I thought would be impossible…3 next? pic.twitter.com/gLs3yMV1RA — Lilly (@RealKittyRawr) January 11, 2023

Come è possibile vedere dalle clip, giocare Metal Gear Solid 2 con un dance pad rende l’esperienza quasi un balletto. Ora, dopo aver terminato questa missione quasi impossibile, la streamer sembra già pensare di finire anche il terzo capitolo della serie Konami usando, nuovamente, questa periferica adibita ai rythm game.

