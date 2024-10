Metaphor ReFantazio: guida ai trofei e al platino

Metaphor ReFantazio è finalmente arrivato sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo portando con sé la sua carica incredibile di stile, segnando un'interessante nuova iterazione per Atlus che si allontana dal mondo realistico dei Persona in favore di un'ambientazione estremamente più fantasiosa.

Nel fare questo (vi rimandiamo alla nostra recensione) mette in piedi un videogioco particolarmente interessante, con oltre 60 ore di contenuti e tanta, tanta carne sul fuoco; proprio per questo oggi andiamo a vedere con una guida ai trofei di Metaphor ReFantazio, tutto quello che bisogna fare per portarsi a casa l'ambito trofeo di Platino!

Trofei di Bronzo

ALLEATI UNITI

Incontra il tuo contatto al Forte del confine settentrionale.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

FUORI DAL FUOCO

Completa le Miniere Nord superando tutte le sfide.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

CALAMITÀ EVITATA

Porta a termine l'esplorazione della Grande Cattedrale di Regalith.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

VERITÀ OSCURE

Raggiungi e completa il Castello di Kriegante.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

SUL FILO DEL COLTELLO

Supera le prove all'interno del Charadrius.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

STORIA NON RACCONTATA

Completa l'esplorazione del Tempio del Drago.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

MISSIONE COMPIUTA

Porta a termine il Teatro dell'Opera di Montario.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

SPERANZA NEL CIELO

Affronta e completa l'avatar Skybound.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

ADEPTI DELL'ARCHETIPO

Padroneggia un archetipo.

Raggiungi il livello 20 con un qualsiasi archetipo

SUA MAESTÀ

Studia l'archetipo del principe.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

FRONTE UNITO

Utilizza un'abilità di sintesi.

L'abilità di sintesi si sblocca il 06/11; basterà sfruttarla in un qualsiasi momento successivo

IL LAVORO DI SQUADRA FA FUNZIONARE IL SOGNO

Utilizza 50 diverse abilità di sintesi.

Come sopra: in questo caso per utilizzare le varie abilità di sintesi sarà necessario provare team con archetipi diversi

PER LA SCIENZA!

Esegui un esperimento speciale.

Gli esperimenti speciali si sbloccano all'Akademia dopo aver supera Charadrius e dopo aver completato il Tempio del Drago.

SBALORDITIVO!

Stordisci un nemico.

La possibilità di stordire i nemici si sblocca durante il tutorial il 06/05

ATTACCO TATTICO

Infliggi danni da imboscata contro nemici storditi 100 volte.

Ogni singola volta che si stordisce un nemico lo si può danneggiare attraverso i danni da imboscata; ripetendolo durante le prime 20 ore del gioco si ottiene questo trofeo.

CIÒ CHE È TUO È MIO

Ruba un oggetto a un nemico.

Basta utilizzare l'abilità "Ruba" dell'archetipo Ladro; quest'ultimo si sblocca quando Heismay entra nel party.

ELEMENTI VAGANTI

Sconfiggi 10 Elmenta.

Gli elmenta sono nemici rari che lasciano cadere a terra loot di alta qualità; quando se ne incontra uno è buona norma stordirlo e usare su di lui tutti gli attacchi più forti che si possiedono.

NESSUNA PIETÀ

Concludi 50 battaglie senza subire danni.

Ragionevolmente questo trofeo si ottiene automaticamente prima del completamento del gioco, basta semplicemente affrontare nemici dal livello molto più basso del proprio facendo finire le battaglie in maniera quasi automatica

EHI, ASCOLTA!

Consulta Gallica 100 volte.

Premendo il tasto TRIANGOLO quando non si è in un dungeon o durante una cutscene è possibile interpellare Gallica; ripetere questa azione 100 volte fa ottenere il trofeo.

AGITATELO

Ottieni un seguace.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

CACCIATORE DI MOSTRI

Sottometti una taglia.

Le taglie sono missioni secondarie che si sbloccano dopo aver affrontato Manjula nel deserto.

POTERE BENEDETTO

Purifica un pezzo di equipaggiamento.

Per ottenere questo trofeo è necessario raggiungere la chiesa di St. Fermis e purificare lì dentro uno dei propri oggetti maledetti; questi sono molto comuni nei dungeon.

ACQUIRENTE SCALTRO

Acquista un articolo in sconto.

Il giorno 06/15 acquista un qualsiasi oggetto in sconto (negozio con icona rossa) per ottenere questo trofeo.

GIRAMONDO

Visita tutte le città.

Le città sono solitamente visitabili durante il corso della trama principale prima di arrivare ai dungeon in quanto la maggioranza delle quest secondarie sono legate a queste; tra tutte le città solo quella di Silento è priva di una quest secondaria e va visitata appositamente.

SAGGEZZA MONDANA

Sblocca l'intera mappa.

Per ottenere questo trofeo basta completare tutte le quest secondarie e proseguire con la storia; al netto di qualche elemento della mappa che si sblocca attraverso l'acquisto delle informazioni il resto non richiede granché.

VISUALIZZATORE VISTA

Raccogli tutti i disegni del viaggio.

Per ottenere questo trofeo è necessario raccogliere i seguenti oggetti:



Tree of Prophecy Drawing Ottenibile il 25/06 (durante la storia principale)

Midnight Sunsands Drawing Ottenibile il 02/07 (durante la storia principale)

City Ruins Drawing Ottenibile il 18/07 (durante la storia principale)

Peregrine Falls Drawing Ottenibile il 06/08 completando un percorso secondario della location che si visita quel giorno

Prismatic Sea Drawing Ottenibile il 20/08 durante un evento secondario

Colerodio Cliff Drawing Ottenibile l'08/09 (durante la storia principale)

Murky Graveyard Drawing Ottenibile il 09/09 durante un evento secondario

Solstice Crossing Drawing Ottenibile il 18/09 (durante la storia principale)

Decaying Estate Drawing Ottenibile il 19/09 durante un evento secondario

Sporico Cave Drawing Ottenibile l'11/10 (durante la storia principale)



DISCUTIMI

Vinci un dibattito contro ogni candidato.

Per ottenere questo trofeo è necessario vincere i seguenti dibattiti

07/09 Roger (risposta 3)

07/12 Lina (risposta 1)

07/16 Loveless (risposta 2)

07/23 Jin (risposta 2)

07/24 Glodell (risposta 3)

07/26 Rudolf (risposta 3)

07/27 Milo (risposta 1)

09/13 Julian (risposta 3)

CAMPIONE DEL COLOSSEO

Vinci 30 battaglie consecutive di Classe Oro al Colosseo.

Queste battaglie si possono affrontare soltanto dopo aver raggiungo il rango oro all'interno dell'Arena; per completarle tutte e 30 senza particolari problemi basta abbassare la difficoltà (in quanto questa non influisce sull'ottenimento o meno del trofeo)



SURFISTA DELLA SPADA

Percorri una distanza significativa cavalcando la lama.

Per ottenere questo trofeo basta cavalcare la spada per 10/20 minuti filati girando in tondo; se si utilizza poco il fast-travel è possibile anche ottenere il trofeo naturalmente prima della fine del gioco.

CUOCO IN FORMAZIONE

Aiuta a cucinare un pasto alla locanda con Maria.

Per ottenere questo trofeo è necessario portare al massimo il follower rank di Maria e interagire poi con Fabienne per attivare una cutscene speciale.

A TUO RISCHIO E PERICOLO

Affronta con successo la prova di coraggio alla difficoltà più alta.

Per ottenere questo trofeo è necessario completare il bungee jumping a Martira in 3 diverse occasioni; ATTENZIONE che per completare questo trofeo NON È NECESSARIO AVERE LA DIFFICOLTA' INTERNA DEL GIOCO al massimo.

TOPO DI BIBLIOTECA

Finisci di leggere tutti i libri.

Per ottenere questo trofeo è necessario leggere tutti e 7 i libri presenti all'interno del gioco; di questi 6 si ottengono anvanzando nella storia mentre il settimo si può ottenere parlando con Juilien presso la piazza di fronte alla locanda di Angler.



Trofei d'Argento

INCORONAZIONE DEL RE

Porta la vera pace completando l'arco narrativo principale.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

ARCHETIPO DELL'EROE

Padroneggia tutti gli archetipi con il protagonista.

Per ottenere questo trofeo è necessario portare al livello 20 tutti gli archetipi per il nostro eroe; presupposto l'avere ottenuto tutti gli archetipi (portando il rank dei seguaci al massimo) per il resto è solo una questione di grinding. Il luogo migliore dove grindare l'esperienza necessaria è il dungeon che si raggiunge il 10/26, nello specifico la sezione in cui vengono fatti spawnare infintitamente esseri umani; questi droppano oggetti che se utilizzati fanno salire di livello gli archetipi!

EVOCA IL TEMPO DELLA MASCHERA

Crea tutti i vasi e le maschere di evocazione.

Per ottenere questo trofeo è necessario completare tutti gli esperimenti speciali.

IL DENARO È POTERE

Spendi un totale di 100.000 reeve utilizzando abilità che consumano denaro.

Per ottenere questo trofeo è necessario avere l'archetipo mercante e utilizzare l'abilità di sintesi Potere del denaro che, ogni volta, costa 9999 reeve per essere usata.

CUORI COME UNO

Raggiungi il massimo di tutti i gradi dei follower.

Per ottenere questo trofeo leggi la GUIDA DEDICATA [in aggiornamento]

RE DELLA CUCINA

Completa tutte le ricette disponibili nel gioco.

Per ottenere qeusto trofeo leggi la GUIDA DEDICATA [in aggiornamento]

AIUTA CHIUNQUE ABBIA BISOGNO

Completa tutte le missioni secondarie.

Per ottenere questo trofeo è necessario completare le seguenti missioni secondarie:

11 / More’s Task: Foreword and Prologue

12 / More’s Task Chapter One: Ordeal

13 / Pagan’s Dilemma

14 / Help the Hushed Honeybee

15 / A Friend in Need

16 / Bullish Embargo

17 / Man’s Not-So Best Friend

18 / Promising Returns

19 / Providing a Spark

20 / The Old Castle Town Kidnapper

21 / A Dagger, a Ring, and a Rake

22 / Hatching a Plan

23 / The New King of the Imps

24 / Relic Search: Inventor’s Bequest

25 / More’s Task Chapter Two: Solitude

26 / More’s Task Chapter Three: Drifting

27 / A Noble’s Legacy

28 / A Haunted Heirloom

30 / Skullduggery

31 / The Queen of Cuisine: Heart

32 / More’s Task Chapter Four: Turmoil

33 / Relic Search: Dregs of Destiny

34 / Soldier’s Solace

35 / Deeds and Diversions

36 / Efforescent Youth

37 / Dental Distress

38 / Obtain Sergeant Xanth’s Key

39 / Obtain Maintenance Chief Ceiba’s Key

40 / Obtain Master Sergeant Glechom’s Key

41 / The Chalice vs. The Brew

42 / Superior Scrimshaw

43 / Grieving Ghost of the Goblet

44 / Defeat the Coliseum Monster

45 / Relic Search: Youth’s Folly

46 / More’s Task Chapter Five: Resolve

47 / The Right to Rule

48 / The Price of Hope

49 / Peak Curiosity

50 / The Greater One-Eyed Scoundrel

51 / A Guiding Gift

52 / Save the Mourning Snakes

53 / The Trial of Malnova

54 / Relic Search: Engineer’s Destiny

55 / More’s Task Chapter Six: The End

56 / Wayward Shepherd

57 / Relic Search: Bitter Memories

58 / The Fiend in the Frozen Forest

59 / Proof of Power

60 / Warmth in Winter

61 / Defeat Milo

62 / A Rake’s Last Wish

63 / The Queen of Cuisine: Soul

64 / The Edge of Glory

65 / The Incarnate in the Woods

66 / The Apostles of the Apocalypse

67 / The Cockatrice in the Clouds

68 / Trial of the Dragon: Bygone Legacy

69 / Deliver Hot Spring Water

70 / Trial of the Dragon: Heroes’ Rest

71 / Trial of the Dragon: Mad Mischief

72 / A Brother’s Mercy

73 / Relic Search: A Dream’s Origin

74 / Petty Thief

75 / Trial of the Dragon: Essence of Power

76 / Become Champion of the Coliseum

AFFIDATO

Supera tutte le prove per sconfiggere Louis.

Per ottenere questo trofeo è necessario completare le seguenti missioni secondarie:

68 / Trial of the Dragon: Bygone Legacy

70 / Trial of the Dragon: Heroes’ Rest

71 / Trial of the Dragon: Mad Mischief

75 / Trial of the Dragon: Essence of Power

Trofei d'Oro

CHIUSURA DEL LIBRO

Sconfiggi il drago scagliarossa del Libro dell'Apocalisse.

Per ottenere questo trofeo è necessario eliminare il superboss segreto che compare soltanto leggendo il libro dell'apocalisse dentro Akademia in New Game Plus; questo boss sarà accessibile soltanto se si gioca ad una difficolt pari o superiore alla FACILE.

FRANTUMATORE DI STELLE

Sconfiggi il distruttore Charadrius, detentore del vero potere.

Per ottenere questo trofeo è necessario eliminare la versione alternativa del boss finale che è possibile affrontare il 10/26 se si evitano tutti i sub-boss che depotenzano il boss finale normale.



TUTTO CIÒ CHE LUCCICA

Effettua tutti i possibili scambi di scarabei d'oro.

Per ottenere questo trofeo è necessario completare i 46 scambi degli scarabei d'oro; di questi attenzione a quello che si ottiene la notte del 06/05 dietro l'albero a cui si appoggia Strohl.

Trofeo di Platino

IL VIAGGIATORE

Ottieni tutti gli altri trofei in Metaphor ReFantazio

Complimenti!