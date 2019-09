Metro 2033 Redux e Everything gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Altra settimana di grandi regali in casa Epic Games, con il celebre publisher che ha deciso di regalare ai propri utenti Metro 2033 Redux e Everything.

Altra grandissima settimana per quanto riguarda i giochi gratuiti sull’Epic Games Store. Sebbene i titoli in regalo questa volta siano solo due, infatti, si tratta comunque di prodotti di altissima qualità. Stiamo infatti parlando di Metro 2033 Redux e Everything, titoli tra loro tanto diversi quanto ugualmente validi. Fino al prossimo 3 ottobre potrete farli vostri entrambi senza mettere assolutamente mano al portafoglio

Per farli vostri vi basterà semplicemente connettervi al vostro account dell’Epic Games Store e riscattare i due giochi in questione per averli per sempre.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Metro 2033 Redux è la versione aggiornata e ottimizzata di uno degli shooter più interessanti della scorsa generazione. Basato sul romanzo di Dmitry Glukhovsky il titolo ci immergerà nella pericolosa metropolitana di una Mosca post-apocalittica e ci metterà di fronte diversi letali nemici. Potete trovarlo a questo link.

Everything è invece un’esperienza completamente diversa, ma non per questo meno valida. Il curioso titolo è infatti un’esperienza interattiva che ci metterà nei panni di praticamente qualsiasi oggetto e che guiderà in un interessantissimo viaggio nello spazio. Potete trovarlo direttamente qui.

Come precedentemente annunciato il prossimo 3 ottobre Metro 2033 Redux e Everything torneranno a prezzo pieno e a prendere il loro posto sarà Minit, asua volta disponibile fino al prossimo 10 ottobre

Che ne pensate di questa notizia, siete rimasti soddisfatti dai titoli in regalo questa settimana sull’Epic Games Store? Quale tra i due prodotti vi ispira maggiormente? Fatecelo sapere direttamente nei commenti!