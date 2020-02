Metro Exodus: ecco quanto ha venduto su Steam

Metro Exodus è il terzo capitolo della celebre serie FPS cominciata esattamente dieci anni fa con Metro 2033 e successivamente con Metro Last Night. L’ultimo titolo è stato pubblicato da Deep Silver ed è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il gioco ha ricevuto un’accoglienza più che positiva tanto da diventare uno degli sparatutto in prima persona più belli dell’attuale generazione. A questo indirizzo potete leggere la nostra recensione.

In questi giorni il CEO Lars Wingefors ha fornito alcuni dati di vendita scoperti da PC Gamer. Apparentemente a soli cinque giorni dal lancio, Metro Exodus su Steam ha venduto già oltre 200.000 copie. Qui di seguito vi facciamo leggere quello che ha dichiarato: “Sono stato felice di aver scoperto che Metro Exodus ha venduto 200.000 copie su Steam. Ed è stato ancora più sorprendente vedere che la Cina sia stato il paese dove ha venduto di più al mondo.”

Un risultato a dir poco sorprendente soprattutto nel giro di pochissimo tempo. Metro Exodus ha venduto abbastanza bene anche su Epic Games Store al lancio lo scorso anno. Ricordiamo infine che l’espansione “Sam’s Story“ è stata rilasciata lo scorso 11 febbraio disponibile per tutte le piattaforme. Il protagonista di questa nuova parte della storia sarà proprio Samuel “Sam” Branskill, il marine americano già visto nel gioco principale e che in questa nuova avventura cercherà di fare ritorno negli Stati Uniti. I giocatori verranno catapultati in una trama tutta nuova con nuovi personaggi, armi e mutanti che offrirà ore ed ore di gioco.

Cosa ne pensate di questa notizia? Contenti del traguardo raggiunto su Steam da parte di Metro Exodus? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardanti il titolo ed alla sua nuova espansione.