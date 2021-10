Metroid Dread convince! Abbattuto un record per la serie Nintendo

L’uscita di Metroid Dread ha lasciato colpiti positivamente i fan e la critica. Il gioco infatti è stato elogiato dal pubblico e della stampa specializzata (qui potete leggere la nostra recensione) e ha livello di vendite ha già fatto suo un record molto importante, anche se per ora limitato al Regno Unito.

Come riporta infatti la classifica di vendita UK, Metroid Dread è riuscito a stabile un record decisamente sontuoso per il franchise. Nonostante la release non abbia impedito a FIFA 22 di scalare la prima posizione come top seller, il nuovo gioco di Samus Aran è di fatto presente in classifica al secondo posto. Questo ha reso il nuovo titolo della serie il capitolo più velocemente venduto dell’intero franchise, spodestando anche Metroid Prime 3: Corruption durante il suo weekend dell’uscita. Ma non solo, i numeri non finiscono qui.

Metroid Dread ha infatti raggiunto un altro importante traguardo. È riuscito a triplicare le vendite dell’ultimo gioco 2D della serie, ovvero Samus Returns, che debuttò nel 2017 per Nintendo 3DS. Solo un gioco uscito un giorno prima è riuscito a fermare la scalata al successo del titolo targato MercurySteam, ovvero Far Cry 6, che si è preso la seconda posizione della classifica. Nintendo ha comunque da festeggiare, considerando che riesce a monopolizzare buona parte della Top 10, con Mario Kart 8: Deluxe, Animal Crossing New Horizons e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Un’ottima settimana dunque per la casa di Kyoto, che può contare su tantissimi giochi venduti almeno nel Regno Unito.

Oltre a Metroid Dread, lo stesso giorno ha debuttato anche il nuovo modello di Nintendo Switch, chiamato Nintendo Switch Modello OLED. La nuova versione della console presenta uno schermo più luminoso e un dock aggiornabile, oltre che con la porta LAN per poter giocare e usare le funzionalità online con un cavo di rete invece che con il solo WiFi.